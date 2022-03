Sergio Muniz è nato in Spagna ma si è poi trasferito in Italia dove ha intrapreso la carriera da modello, riuscendo perfettamente nel ruolo.

Bello e impossibile, Sergio ha conquistato il cuore di tutte le donne e per lui sono arrivate anche altre occasioni importanti, come la partecipazione all’Isola dei Famosi dove ne è uscito vincitore e l’ingresso nel mondo della recitazione.

L’attore ha anche partecipato ad un’edizione di Tale e Quale show dimostrando al pubblico le sue doti canore e ottenendo grande successo. Un uomo pieno di qualità si potrebbe definire il nostro Sergio, con una passione irrefrenabile: quella per le donne. Durante un’intervista ha infatti raccontato alcuni episodi della sua vita passata, dove non è sempre stato fedele alle compagne con le quali si relazionava e quest’aspetto ha segnato molto la sua persona. “Mi dipingevano come un uomo frivolo, un farfallone“, ha detto durante la chiacchierata, sottolineando invece il suo essere anche a tratti pantofolaio e poco volenteroso nel vivere la vita notturna.

Sergio Muniz a cuore aperto, “In passato sono stato infedele”

Durante l’intervista l’attore ha raccontato di aver avuto da poco un bambino che lo rende un papà felice ed innamorato. In passato però il gossip lo ha fatto molto soffrire poiché veniva dipinta un’immagine sbagliata della sua persona.

I giornali ci tenevano a raccontare il suo essere play boy, un uomo frivolo e superficiale nei confronti delle donne, mentre Sergio ci ha tenuto a specificare che non sono caratteristiche che gli appartengono visto che anche se in passato è capitato qualche momento di leggerezza in cui non è stato fedele, non lo si può comunque definire un uomo traditore. La sua bellezza ad ogni modo, continua negli anni a creare tentazioni nella maggior parte delle donne che amano il suo accento e il suo fascino travolgente. Attendiamo allora di scoprire quali saranno i prossimi progetti lavorativi in cui lo vedremo coinvolto, sicuri di rifarci gli occhi con la bellezza e la bravura di Sergio Muniz.

