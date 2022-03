Due donne sono morte ed un ragazzo è in gravi condizioni: questo il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte sul sul Terraglio, a Preganziol (Treviso).

Stando alle prime informazioni, le due vittime, di 51 e 63 anni, erano a bordo di un’auto che sarebbe stata prima travolta da un’altra vettura, condotta da un 25enne, e successivamente terminata in un fossato. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Miriam Cappelletto e Mara Visentin, rispettivamente di 51 e 63 anni, sono le due vittime dell’incidente stradale verificatosi la scorsa notte, tra mercoledì 23 e giovedì 24 marzo nel territorio di Preganziol, comune in provincia di Treviso.

Le due donne, riporta la redazione de Il Gazzettino, stavano percorrendo la strada che collega Treviso a Mestre, denominata Terraglio, a bordo di una Citroen C1. Improvvisamente l’utilitaria è stata centrata in pieno da un’altra auto, una Bmw alla guida della quale si trovava un ragazzo rom di 25 anni. L’impatto ha completamente distrutto la Citroen che è poi finita in un fossato.

In pochi minuti, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto dagli abitacoli dei due mezzi le due donne ed il 25enne. Purtroppo per Miriam e Mara non c’è stato nulla da fare: i medici hanno constatato il decesso, avvenuto sul colpo. Il 25enne, scrivono i colleghi de Il Gazzettino, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Ca’ Foncello del capoluogo di provincia veneto, dove ora si trova ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni.

Sul luogo dello spaventoso scontro sono arrivati anche i carabinieri che stanno cercando di risalire alla dinamica e alle cause del sinistro costato la vita alle due vittime.