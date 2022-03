“Uomini e Donne”, per la prima volta Ida e Gianni sembrano avere posizioni diverse: il battibecco in studio è stato inevitabile

Sorprendentemente, la puntata di “Uomini e Donne” a cui abbiamo assistito oggi non ha comportato nessuna evoluzione nel rapporto tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Durante lo scorso appuntamento, la dama aveva abbandonato lo studio in lacrime a causa delle dichiarazioni del cavaliere, che aveva confermato di fronte a tutti di non essere innamorato di lei.

Quest’oggi, nel momento in cui Ida si è seduta al centro studio, i telespettatori si aspettavano di ascoltare un resoconto differente rispetto a quello fatto dalla bresciana. Quest’ultima, che in settimana ha contattato Alessandro, ha persino ricevuto una visita a sorpresa da parte del corteggiatore, con cui però la situazione non sarebbe affatto migliorata.

“Mi aspettavo che le sue intenzioni fossero cambiate, ma non è stato così“, ha commentato la dama, prima di confrontarsi direttamente con Vicinanza. Il tutto è avvenuto ovviamente sotto gli sguardi attenti di Gianni e Tina, che non hanno mancato di rimproverare aspramente la coppia.

Uomini e Donne, Ida si ribella a Gianni: “non devi dirmelo tu”. Mai così furiosa

Nonostante si siano visti a Brescia per tentare di risanare il loro rapporto, Alessandro e Ida sembrano essere più distanti che mai. Durante l’appuntamento odierno di “Uomini e Donne”, i due hanno confermato le proprie opposte visioni in merito al proseguo della frequentazione.

“Io non sono innamorato, ma voglio conoscerla meglio così da vedere se questo sentimento può scoppiare in me“, ha spiegato Vicinanza, che dalla sua ha l’accanito sostegno di Tina Cipollari. Quest’ultima, infatti, sembra proprio non riuscire a tollerare Ida, che a detta sua sarebbe fin troppo precipitosa e pretenziosa nelle relazioni con gli uomini.

Sperti, all’opposto, non ha mancato di sostenere a gran voce le ragioni della dama. “Lui non doveva andare a Brescia, così l’ha solo illusa“, ha protestato l’ex ballerino, nel tentativo di difendere la sua pupilla. La Platano, che ha implicitamente ribadito di essere innamorata di Alessandro, non sembrava riuscire a gestire la situazione.

Da un lato, la dama avrebbe voluto continuare la conoscenza, dato che, come da lei stessa rivelato, il cavaliere le è mancato molto nei giorni in cui i due non si sono scritti. Dall’altro, tuttavia, Alessandro non sembrerebbe intenzionato ad orientare la frequentazione verso una direzione ben definita, che contempli eventuali progetti futuri.

“Io voglio star bene con lei oggi, domani chi lo sa cosa accadrà“, continuava a ripetere il cavaliere, mentre la dama appariva sempre più tentennante e dubbiosa. Gianni Sperti, nel tentativo di aiutarla, ha provato a suggerirle la decisione migliore da prendere: “a questo punto sei tu che devi scegliere“.

La bresciana, posta di fronte ad un bivio, non è rimasta indifferente ai consigli dell’amico, che ha dimostrato di non aver gradito. “Non devi dirmi tu cosa fare“, gli ha risposto Ida, salvo poi comunicare di fronte a tutti la decisione presa in merito ad Alessandro.

“Voglio un uomo che abbia gli attributi!“, ha esclamato la Platano, per poi alzarsi dalla sedia e tornare alla sua postazione. Stando a quanto comunicato quest’oggi, dunque, tra lei ed Alessandro sarebbe finita per sempre.