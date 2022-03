Un operaio di 41 anni è morto all’ospedale di Varese, dove era stato trasportato d’urgenza dopo essere precipitato da una scala mentre lavorava.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia. Si è spento in ospedale l’operaio di 41 anni che lunedì scorso era precipitato da una scala mentre eseguiva un lavoro di manutenzione a Fagnano Olona, in provincia di Varese.

Purtroppo a nulla sono valsi gli sforzi dei medici del nosocomio di Varese che hanno provato in tutti i modi a salvare la vita dell’operaio, deceduto per le gravi ferite dopo due giorni di agonia. Sull’incidente la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Il 41enne, come riferisce la redazione de Il Giorno, lunedì 21 marzo, era impegnato in alcuni lavori di manutenzione ad un palo della linea telefonica, sito in via Trieste a Fagnano Olona. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo è precipitato nel vuoto finendo al suolo dopo un volto di circa quattro metri. Il tutto sotto gli occhi attoniti del collega che ha lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Giunti sul posto, l’equipe medica del 118 ha immediatamente prestato le prime cure all’operaio e lo ha trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Circolo del capoluogo di provincia lombardo, dove è arrivato in condizioni disperate. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a tenerlo in vita, ma ogni tentativo è risultato vano: dopo due giorni il 41enne è morto per le gravissime lesioni ed i traumi riportati nella caduta.

Sull’incidente stanno indagando, coordinati dalla Procura della Repubblica, i carabinieri di Busto Arsizio e che lunedì, insieme ai tecnici dell’ATS Insubria, riporta Il Giorno, hanno provveduto agli accertamenti ed i rilievi sul luogo dell’accaduto.