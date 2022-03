Veronica Ferraro, nel deserto alza la temperatura più che mai: “Quanto sei in forma, una dea”

Una serie di scatti micidiali postati sul web da Veronica Ferraro, da un angolo di paradiso la influencer sfoggia un fisico da urlo

Senza ombra di dubbio, quando parliamo di Veronica Ferraro abbiamo a che fare con una delle influencer al top in Italia. Milanese, classe 1987, è una autentica celebrità dei social network.

Grande amica di Chiara Ferragni, conosciuta ai tempi dell’Università, ha seguito i suoi consigli, aprendo un blog di fashion e moda, facendo carriera. Certo non può vantare gli stessi numeri della regina italiana del web, ma è comunque piuttosto conosciuta e seguita: su Instagram conta quasi un milione e mezzo di followers.

Sensualità ed eleganza non le fanno difetto, anzi, e le mostra con grande classe nei suoi scatti, che riscuotono sempre un grande successo. L’ultimo post reca una lunga serie di foto destinate a passare alla storia, un autentico capolavoro.

Veronica Ferraro, il bikini è più esplosivo che mai: ma c’è anche molto di più, fascino infinito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA (@veronicaferraro)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Chiara Ferragni, lo straziante messaggio per Fedez blocca i social: la FOTO è un tonfo al cuore

In questi giorni, Veronica si trova in viaggio, precisamente negli Emirati Arabi. In una location esclusiva e da sogno, unisce alcuni scatti paesaggistici molto suggestivi, ad altri che accendono la fantasia e la passione degli ammiratori.

La Ferraro si mette in mostra più in forma che mai, con numerosi outfit capaci di esaltarne il fascino mozzafiato. In particolare, sfodera alcune foto in bikini, che la fanno apparire più in forma che mai.

La vertiginosa scollatura e il fisico slanciato e sinuoso, naturalmente, fanno colpo come sempre. I fan esultano e le dedicano tantissimi like e commenti, come sempre. Il suo sguardo seducente fa il resto e regala sprazzi di sensualità senza pari.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Diletta Leotta, apertura di gambe pericolosa: la silhouette esplode sotto gli occhi del web – VIDEO da infarto

Veronica ammicca all’obiettivo con la solita maestria e non lascia mai indifferenti. E’ già in grandissima forma per l’estate, come sottolineato dai followers, e promette davvero grandi cose.