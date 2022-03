Una guida alpina di 41 anni ha perso la vita ieri mattina precipitando con il parapendio nel territorio di Thouraz di Sarre, in provincia di Aosta. Inutili i soccorsi.

Drammatico incidente nella tarda mattina di ieri in provincia di Aosta, dove una guida alpina di 41 anni ha perso la vita. Il 41enne è precipitato con il parapendio mentre sorvolava Thouraz di Sarre.

Sul posto sono arrivati i soccorritori che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: troppo gravi i traumi riportati nell’impatto al suolo. Per gli accertamenti sono intervenute anche le forze dell’ordine locali.

Aosta, precipita con il parapendio: guida alpina di 41 anni perde la vita

Lutto ad Aosta dopo la scomparsa di Philippe Favre, guida alpina 41enne di Valgrisenche, morto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 25 marzo, in un tragico incidente.

Philippe, secondo quanto ricostruito, come riportano alcune testate locali e la redazione de Il Giorno, era da poco decollato con il proprio parapendio, quando, per cause ancora da determinare, è precipitato nel vuoto nel territorio di Thouraz, frazione del comune di Sarre. A nulla è servito il tentativo di una manovra d’emergenza da parte del 41enne che non ha potuto evitare il violentissimo impatto al suolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Schiacciato dal cancello condominiale: morto ex poliziotto

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino e l’equipe medica del 118. Purtroppo, però, per Philippe era ormai troppo tardi: le squadre d’emergenza non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Azzannato dal suo cane nel cortile di casa: uomo muore dissanguato

Sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale ed i forestali. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire le cause che hanno fatto precipitare la vittima.

L’intera comunità locale si è stretta al dolore dei familiari. Messaggi di cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale: Philippe era figlio di Renato Favre, ex assessore di Aosta ed attuale vicepresidente del Consiglio Comunale. “Non ci sono parole capaci di alleviare la sofferenza di un genitore per la perdita di un figlio. Vogliamo comunque – ha spiegato il presidente del Consiglio Comunale Luca Tonino, come si legge in una nota- che Renato sappia che tutta la comunità in questo momento è vicina a lui e alla sua famiglia”.