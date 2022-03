Barù esce allo scoperto con la nuova fiamma. La reazione di Jessica

Barù torna a far parlare di sé rivelando il nome della sua nuova fiamma. Come l’avrà presa la principessa Jessica Selassiè?

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona conosciuto col nomignolo Barù, datogli dal padre, è stato uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi il 14 marzo. Terzo classificato, all’interno della trasmissione ha avuto modo di farsi amare dagli altri concorrenti e dal pubblico a casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “MAPV”, Francesca Musci e Andrea Ghiselli presto genitori: maschio o femmina? Lo svelano con un VIDEO

Nipote del famoso Costantino Della Gherardesca, Barù è un grande appassionato di sport, viaggi e soprattutto del mondo culinario, è infatti un esperto enologo. Negli ultimi anni si è fatto molto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a svariati programmi tv, tra cui ricordiamo Pechino Express, Quelli che il calcio, Detto fatto, Cuochi e Fiamme.

Bufera per Barù, la nuova fiamma e la reazione di Jessica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gherardo “Barù” Gaetani (@barulino)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Striscia la Notizia”, avete visto l’abito di Michelle Hunziker? Un 21 marzo estremo: si vede tutto – FOTO

Gherardo “Barù” Gaetani ha anche preso parte, quest’anno, alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, appena conclusa, piazzandosi, con grande soddisfazione di tutti, al terzo posto. Un’esperienza totalmente nuova per lui, che ha dato tutto sé stesso per riuscire a farsi apprezzare al meglio. Durante la permanenza all’interno della casa tutti avevano notato il rapporto speciale che si era creato tra Barù e la principessa etiope Jessica Selassiè. I due hanno trascorso moltissimo tempo insieme, sostenendosi a vicenda nei momenti più duri. Tutti avevano pensato che il loro rapporto sarebbe durato anche fuori dalla casa, ma così non è stato.

Nelle ultime ore è spuntato il nome di quella che dovrebbe essere la nuova fiamma dell’ex gieffino, si tratta di Valeria Ninni, infermiera, sociologa e blogger. Lo scambio di like tra i due, non è sfuggito ai fan più attenti e si è subito scatenata la bufera. Ma come avrà reagito a tutto questo la principessa? Jessica non si è ancora espressa riguardo questa possibile nuova fiamma, tuttavia, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva dichiarato: “Barù non mi vuole vedere“.