Belen Rodriguez: l’ultimo “sgarro” nei confronti di Antonino Spinalbese. Come l’avrà presa l’ex compagno della showgirl argentina? – VIDEO

Belen Rodriguez. Sembra non ci siano più dubbi sul ritorno di fiamma tra la presentatrice di “Tu sì que vales” e Stefano De Martino. Pochi giorni fa immagini sospette hanno scatenato i rumors

Tutti gli occhi del pubblico sono attualmente puntati sulla famiglia Rodriguez. La sedicesima edizione de “L’Isola dei famosi” ha avuto avvio il 21 marzo 2022 e tra i concorrenti troviamo Gustavo e Jeremias Rodríguez, rispettivamente padre e fratello della nota showgirl argentina Belen.

Lei stessa ha pubblicato su Instagram alcune Stories in cui dispensa consigli ai due parenti; Belen, infatti, partecipò al reality di sopravvivenza nel 2008, piazzandosi in seconda posizione. In realtà, sono ben altre le condivisioni sui social che hanno scatenato un po’ di chiacchiericcio. Pochi giorni fa (il 19 Marzo) cadeva la tradizionale ricorrenza della Festa del papà. Come riportato da Today, la bellissima modella l’avrebbe trascorsa in una location assai particolare.

Belen Rodriguez: la festa del papà trascorsa a casa di una persona speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Belén Rodriguez (@belenfanpage_)

Il 19 Marzo Belen Rodriguez ha pubblicato delle immagini mentre si trovava in compagnia della sua piccola bimba, la dolce Luna Marì, nata lo scorso luglio dalla relazione (ormai conclusa) con Antonino Spinalbese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> La Santachè nel mirino della Lucarelli: “In pena per il caro bollette col pellicciotto e la Kelly da 6000 euro in su”

In sottofondo una televisione accesa sintonizzata sul programma “Amici di Maria De Filippi”. Sostenuta dalla sua mamma, la bambina improvvisa un dolce balletto a favore di obiettivo: troppo tenera per non condividerla con tutti i suoi fan.

Gli osservatori più attenti hanno però notato la location in cui si trovano. Sembrerebbe proprio la casa di Stefano De Martino, ex marito della showgirl argentina e padre del suo primogenito Santiago. Questo potrebbe essere l’indizio finale che sancisce la prova definitiva di un ritorno di fiamma tra i due personaggi famosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eros Ramazzotti, il nuovo amore della sua ex moglie esce allo scoperto: la reazione…

C’è chi l’ha percepito come uno “sgarro” ad Antonino Spinalbese. Dal canto suo, l’hair stylist non ha replicato ma nello stesso giorno ha pubblicato degli adorabili scatti in compagnia della sua Luna Marì.

4 MODI DI PORTARE LA BORSA A TRACOLLA