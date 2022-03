Amadeus è un conduttore di grande talento come ha dimostrato negli ultimi anni attraverso la brillante direzione del Festival di Sanremo.

Professionale e serio nel suo lavoro, Amadeus è riuscito a fare numeri da record durante le cinque serate ottenendo approvazione dalla Rai e da tutto il pubblico. Un successo che richiama il suo nome per i prossimi Festival.

Confermato per i prossimi due Festival di Sanremo, Amadeus ha ringraziato tutti per i calorosi messaggi pieni di gratitudine poiché per il conduttore essere al timone di ben cinque edizioni del Festival della canzone italiana è un sogno che si realizza. Tutto questo merito è in parte anche di una spalla che è stata fondamentale per la riuscita della conduzione di Amadeus, stiamo parlando di Fiorello. I due sono amici da oltre trentacinque anni e la complicità che hanno nella vita, è stata la carta vincente per molti momenti simpatici avvenuti sul palco dell’Ariston.

Per Amadeus arriva una batosta, ecco chi ha vinto il sabato sera in tv

Dopo Sanremo Amadeus non ha certo pensato di andare in vacanza, ma si è dedicato ad altri programmi: Affari tuoi formato famiglia, con l’aiuto anche della moglie Giovanna e i Soliti Ignoti, un format a cui Amadeus è molto legato visti gli anni d’esperienza.

Su canale 5 però il Sabato sera è arrivato il serale di Amici, il programma di Maria De Filippi che da oltre vent’anni continua a far impazzire i fan, scoprendo talenti che hanno poi ottenuto un successo clamoroso. Il talent della De Filippi ha letteralmente asfaltato Amadeus il sabato sera, per il conduttore dopo gli ascolti record di Sanremo, è arrivato un boccone amaro da digerire, quello del 13,3 % di share vista la concorrenza. Di sicuro Amadeus da buon sportivo, ha saputo gestire la sconfitta considerando anche il successo che da sempre Amici ottiene ad ogni edizione. Due grandi professionisti della televisione italiana, ovvero Maria e Amadeus, saranno di sicuro ad ogni modo felici a prescindere di tutto, degli ottimi riscontri ottenuti dal programma che sia condotto dall’uno come dall’altra.

