“Festival di Sanremo 2001″, lo strano caso dei giovanissimi vincitori. Sono scomparsi: ma che fine hanno fatto? – FOTO

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 2001

L’ultima edizione del “Festival di Sanremo” ha visto salire sul gradino più alto del podio il duo formato da Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”. Subito alle loro spalle si è classificata in seconda posizione una delle stelle più splendenti del panorama musicale italiano, Elisa con “O forse sei tu”.

La cantautrice triestina aveva partecipato alla kermesse canora solo una volta prima del 2022, più di vent’anni fa, nel 2001, quando trionfò con “Luce (tramonti a nord est)”. É una delle sue opere più rappresentative, la prima in italiano dato che, fino a quel momento, era nota per le sue canzoni unicamente in lingua inglese. Ricordate tutto di quell’edizione? Emersero tanti brani divenuti iconici ma i vincitori della sezione Nuove Proposte, all’epoca famosissimi, scomparvero nel nulla. Scopriamo che fine hanno fatto.

“Festival di Sanremo”: tutto sull’edizione del 2001. Chi vinse nella sezione Nuove Proposte?

