Giorgia Palmas e lo stretching esplosivo: “Ma questo lato B dov’era nascosto?”

Giorgia Palmas continua a mantenersi in perfetta forma, l’ex velina fa palestra e sfoggia curve clamorose: la posa che accende il web

Qualche settimana fa, Giorgia Palmas ha compiuto 40 anni. Ma il fascino della fantastica showgirl sarda continua a splendere di luce fortissima ancora adesso, confermandola tra le bellezze più amate dagli italiani.

Una bellezza che ci aveva abbagliato già all’inizio del millennio, quando nel 2000, 18enne, era andata ad un passo dalla conquista della corona di Miss Mondo, arrivando seconda. Degno passo d’esordio di una carriera che l’ha vista praticamente da sempre ad altissimi livelli. E non è un caso, forse, che sia toccato a lei poi sostituire, nel cuore degli appassionati, una velina ‘storica’ come Elisabetta Canalis.

Missione perfettamente riuscita per lei, e per la sua collega, Elena Barolo, che non fece rimpiangere Maddalena Corvaglia. Conclusa l’esperienza a Striscia la Notizia, Giorgia si è affermata come una delle showgirl più amate e richieste nel panorama televisivo, con molteplici esperienze di grande spessore. Come, tra le altre cose, quella di essere stata madrina del Giro d’Italia.

Lo abbiamo detto, ancora adesso Giorgia sfodera una sensualità giovanile e irresistibile che continua ad ammaliare i suoi fan. Su Instagram la seguono un milione e 800 mila followers, estasiati dalla sua perfezione.

Giorgia Palmas, l’allenamento che infiamma gli ammiratori: sfoggia un lato B sensazionale

Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Uno dei suoi segreti è indubbiamente l’attività fisica, appena può Giorgia si tiene in forma. E l’ultimo scatto dei suoi allenamenti fa davvero girare la testa: la sua sessione di stretching è a dir poco clamorosa.

La posa in allungamento fa posare l’attenzione sul suo lato B, racchiuso da un pantalone elastico aderentissimo e che risalta più che mai. “Ma dove lo tenevi nascosto?“, commenta tra i tanti un follower.

Una visione a dir poco celestiale che strappa gli applausi e i complimenti del web. Non c’è che dire, Giorgia ha inaugurato il weekend alla grande.