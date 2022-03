Letizia di Spagna ha dovuto rivedere i suoi piani in quanto un’urgenza ha avuto la priorità nella sua agenda. Improvviso cambiamento per la moglie del Re Felipe.

Elegante e impeccabile in ogni occasione. Letizia di Spagna non smette mai di stupire con il suo look, capaci di catalizzare il mondo intero. Anno dopo anno si è affermata tra le reali più chic risultando perfetta in ogni occasione, perfino con i capelli grigi, scelta attuata di recente per la sua chioma.

L’ex giornalista, moglie del Re di Spagna Felipe dal 2004, dopo che quest’ultimo si è ammalato di Covid, è tornata ai suoi impegni ufficiali.

Tra visite e appuntamenti, è subentrata una priorità assoluta per la coppia reale che ha dovuto rivedere i suoi piani. Spostatisi a Madrid hanno fatto visita presso la Croce Rossa della città, trasformata in punto di accoglienza per i profughi ucraini. Per l’occasione ha dovuto rivedere il suo stile, adattandolo all’incontro.

Letizia di Spagna, imminente spostamento: punta su un look sobrio

Solo poche settimane fa Letizia di Spagna aveva stupito tutti con un capo dietro il quale si celava un forte messaggio in sostegno dell’Ucraina.

In particolare aveva indossato una camicia con dei ricami, tipica della tradizione del costume del Paese colpito dall’attacco Russo.

Anche questo volta, per l’importante occasione che l’ha visitare la Croce Rossa di Madrid, il suo look ha sorpreso: ha puntato infatti per un outfit sobrio composto da un completo giacca e pantalone.

Sui toni scuri, è molto differente rispetto agli abiti colorati e sartoriali sfoggiati nelle ultime occasioni: una decisione dietro la quale si cela la sua volontà di rimanere in disparte, senza catalizzare troppo l’attenzione per non distrarre sull’importante causa.

La visita non era prevista nell’agenza della Ortiz, ma al fianco del marito non ha rinunciato a presenziare all’incontro in cui alcuni volontari hanno raccontato le loro storie: un gesto per supportare la Croce Rossa spagnola nella sua attività di accoglienza dei profughi e tutta la popolazione ucraina.