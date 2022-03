Mahmood, “vittima” di una dichiarazione d’amore non gradita: la sua risposta è epica

Mahmood vittima di una dichiarazione d’amore non gradita. La sua risposta è semplicemente epica.

Protagonista dell’ultimo “Festival di Sanremo” ed un carriera che si fa sempre più ricca di successi, stiamo parlando di Mahmood il cantante che insieme a Blanco ha trionfato all’ultima kermesse canora. Pronti i due giovani per l’“Eurovision Song Contest” dove appaiono ad oggi tra i favoriti.

La loro “Brividi” infatti convince il pubblico, estasiato anche per le bellissime ed intense emozioni che hanno messo d’accordo diverse generazioni e non solo i giovanissimi. Di recente il cantante originario di Milano è stato “vittima” di una dichiarazione d’amore da parte di un collega, la sua risposta è semplicemente epica.

Mahmood, dichiarazione d’amore non gradita: risposta epica

Il video vede come protagonisti ancora Mahmood e Blanco ed immortala un momento inedito della loro partecipazione al Festival della Canzone Italiana. L’esplosivo Blanco – all’anagrafe Riccardo Fabbriconi è riuscito a farsi amare non solo per le sue doti canore ma anche per il forte potere comunicativo. Nonostante la giovane età è sempre un vortice di energie, stavolta a discapito di Mahmood.

I due si trovano nel backstage in occasione del Festival di Sanremo e stanno controllando la gara dal monitor insieme al loro staff. Mahmood è teso, preso dalla competizione prestigiosa e chiede che venga alzato il volume per meglio sentire. All’improvviso spunta Blanco che fa una dichiarazione d’amore: “Giulia ti amo” commenta il 19enne.

Una frase dolcissima e carina che passa in secondo piano rispetto alla reazione di Mahmood. Non commenta ma il suo viso parla per sé lasciando un’espressione che dice tanto. Segue poi il sorrisino inconfondibile dell’interprete di “Blu Celeste”.

I due insieme sono una bomba e nonostante quasi il disappunto sulla dichiarazione d’amore del collega, questa coppia artistica funziona e li rivedremo presto a Torino per rappresentare l’Italia nell’evento musicale più seguito al mondo. Tutto il paese è pronto a fare il tifo per loro, anche se Achille Lauro sarà sempre in agguato. Si prevede una bellissima gara.