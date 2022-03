Un ragazzo di soli 20 anni di Melito (Napoli) è morto dopo essere caduto dal balcone di casa: inutile la corsa in ospedale dove era giunto in codice rosso.

Tragedia a Melito di Napoli nella serata di mercoledì 23 marzo. Un ragazzo di soli 20 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione sita in via Lisbona per cause ancora da appurare.

Immediata la chiamata ai soccorsi che giunti sul posto hanno provveduto al trasporto del ragazzo presso l’Ospedale di Giuliano. Il giovane, ricoverato in codice rosso, purtroppo non ce l’ha fatta. Troppo violento lo schianto al suolo.

Un ragazzo di soli 20 anni, le cui generalità non sono state rese note, è morto presso l’ospedale di Giuliano dopo esservi stato trasportato in codice rosso. Il giovane, nella serata di mercoledì 23 marzo, sarebbe precipitato dal balcone della sua abitazione di Melito di Napoli, sita in via Lisbona.

Dopo il volo di diversi metri, riportano i colleghi della redazione de L’Occhio di Napoli, il 20enne si sarebbe schiantato al suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi che sopraggiunti sul luogo avrebbero disposto l’immediato trasferimento presso il nosocomio campano in codice rosso.

Un quadro clinico gravissimo, precipitato nelle ore successive al ricovero. Nonostante tutte le cure d’urgenza prestate, il cuore del ragazzo ha smesso di battere.

Non è stato appurato se, quindi, possa essersi trattato di un suicidio o se solo di uno sfortunato evento. Sul punto indagano i carabinieri, i quali stanno provvedendo a tutti i rilievi del caso. Ad essere stati sentiti oltre che i genitori del ragazzo anche alcuni vicini.

Purtroppo quello del giovane di Melito non sarebbe il primo caso. Pochi giorni fa una bambina di soli 11 anni nel Casertano sarebbe caduta dal balcone della sua abitazione sita al terzo piano. L’epilogo, però, fortunatamente sarebbe stato analogo. La piccola, difatti, non è in pericolo di vita.