Pago pensa ancora a Miriana? L’indizio che non lascia spazio a dubbi: è tutto vero

Pago pensa ancora all’ex moglie Miriana Trevisan? Gli indizi disseminati dal cantante non lasciano spazio a dubbi

Indiscutibilmente, tra gli scoop più interessanti lanciati dalla scorsa edizione del “GF Vip” c’è quello relativo al rapporto tra Miriana Trevisan e l’ex marito Pago. I telespettatori, infatti, non si sarebbero mai aspettati un simile legame tra i due, soprattutto a distanza di anni dal loro divorzio.

Contrariamente a quelli che erano i presupposti, tuttavia, Pago e Miriana sono apparsi molto legati l’uno all’altra, e non hanno mancato di dimostrarlo in svariate occasioni.

Alla luce di ciò, alcuni followers hanno addirittura ipotizzato un riavvicinamento in corso tra i due ex, che sarebbe avvalorato da una serie di indizi lasciati proprio dai diretti interessati. Analizziamo insieme quello che gli utenti hanno scovato attraverso le pagine social di Miriana e Pago.

Pago pensa ancora all’ex moglie Miriana? L’indizio che non lascia spazio a dubbi

Secondo quanto rilevato dai fan, sarebbero molti gli indizi che lascerebbero pensare ad un riavvicinamento in atto tra Miriana e Pago. Il cantante, che durante tutta la durata del “GF Vip” non ha mancato di sostenere l’ex moglie, ne ha disseminato uno solo qualche giorno fa.

Attraverso un video pubblicato su Instagram, Pago ha fatto sapere al pubblico di star lavorando ad un singolo ispirato proprio al suo amore per Miriana. Il titolo della canzone, “Amore che non muore“, è emblematico e non fa che confermare il rapporto speciale che ancora lo lega alla mamma di suo figlio. Anche quest’oggi, tuttavia, le Instagram stories di Pago avrebbero fornito un ulteriore, prezioso indizio in tal senso.

Il cantante, nelle clip recentemente pubblicate, ha infatti utilizzato il singolo “Parlo ancora di noi” come sottofondo musicale. Un brano, quest’ultimo, che venne in realtà composto e distribuito l’anno scorso, ma che ad oggi potrebbe avere tutt’altra chiave di lettura. Secondo alcuni, infatti, la canzone rappresenterebbe un chiaro messaggio indirizzato a Miriana. Che l’ex marito stia cercando di comunicarle qualcosa?

I followers, che non hanno potuto far a meno di notare queste strane coincidenze, continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due. Al momento, tuttavia, non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.