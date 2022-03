“Amici 21”, Gigi D’Alessio attacca suo figlio LDA: la delusione spiazza tutti

Gigi D’Alessio ha sempre taciuto, per lasciare suo figlio LDA tranquillo a fare questa esperienza all’interno di Amici 21: oggi, però, ha deciso di rompere il silenzio

LDA è uno dei concorrenti più amati di questa lunga e ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. All’inizio è stato preso di mira da numerosissimi pregiudizi proprio perché definito “figlio di”, ovvero di Gigi D’Alessio. Alla fine con il suo talento, la sua tenacia ma anche con la sua bontà, è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori.

Luca in questi mesi si è distinto per la sua umiltà, ma rimane pur sempre un ragazzo di soli diciotto anni e qualche volta ha adottato degli atteggiamenti che non sono piaciuti al suo insegnante, Rudy Zerbi. Spesso, infatti, si ritrova a tenere testa a professionisti che si occupano di lui all’interno del programma, imponendo le sue idee e le sue convinzioni.

Amici 21, Gigi D’Alessio rimprovera suo figlio LDA: “Dovete crescere e imparare”

Proprio nel daytime che è andato oggi in onda su Canale Cinque, abbiamo visto Rudy arrabbiarsi con Luca proprio per uno di questi atteggiamenti che ha adottato negli ultimi giorni e che lo ha molto infastidito. Rudy non è l’unica persona delusa da questo suo comportamento, ma anche il suo stesso padre Gigi, che è sempre rimasto fuori dalle dinamiche ma che in questo caso ha deciso di intervenire con un commento su Instagram.

“Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere e imparare tanto, un anno di Amici non basta” ha commentato Gigi, riferendosi chiaramente al fatto che suo figlio non deve assolutamente sentirsi un artista fatto e finito solo per questi sei mesi di studio che ha avuto all’interno del programma da settembre.

In ogni caso, Luca è sempre in grado di ammettere i suoi errori e sappiamo per certo che riuscirà a tornare indietro sui suoi passi e a chiedere scusa per il modo in cui si è comportato di recente nella scuola.