Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, è conosciuta per il suo percorso nel mondo della moda e del giornalismo. In passato ha vestito panni inaspettati, il retroscena è sbalorditivo.

Occhioni azzurri, folta chioma bionda, eleganza innata. Beatrice Borromeo, 36 anni, si è aggiudicata di recente il titolo di Royal più raffinata d’Europa, scavalcando Kate Middleton e la cognata Charlotte Casiraghi.

Sposata con Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco, dal 2015 è mamma di due splendidi figli, Francesco e Stefano. Trasferitasi alla Rocca, il suo stile di vita è cambiato molto tanto che nelle sue giornate si dedica alla famiglia nonché alla creazione di documentari e ai suoi impegni nella moda.

Testimonial di Dior, insieme al marito, non manca mai agli appuntamenti ufficiali nel mondo del fashion, suo grande passione. Modella per anni, ha debuttato sulle passerelle a soli 15 anni collaborando nel tempo con le griffe più importanti, i vestiti sono sempre stata la sua passione, ma non solo.

In passato infatti ha costruito una carriera brillante nel giornalismo, collaborando con il Fatto Quotidiano. Prima di tutto questo ha svolto un altro mestiere che le ha aperto le porte in questo settore.

Beatrice Borromeo: cosa faceva in passato

Proveniente da una delle famiglie più illustri d’ Italia, anche Beatrice Borromeo ha fatto i conti con la gavetta. Laureata presso l’Università della Bocconi, dove ha frequentato il corso di Scienze Giuridiche, si è specializzata nel giornalismo con un Master in America in giornalismo politico, con cui ha raccolto molti contatti in questo mondo.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > Lutto Uomini e Donne, terribile verità: dopo l’attacco di cuore accade l’irreparabile

Dalla moda è passato così alla stampa collaborando con importanti testate. Tra queste si è aggiunta un’esperienza inaspettata: la 36enne è stata anche conduttrice radiofonica per Radio 105. Una collaborazione che ha svolto quando era molto giovane grazie a cui ha aggiunto un’importante esperienza nel curriculum anche se la retribuzione era sotto ai mille euro.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > Fabri Fibra, con “Caos” conquista la classifica FIMI: “Devo tutto a…”

Caparbia e determinata, la Borromeo ha affrontato questa avventura con intraprendenza per poi approdare in giornali e trasmissioni: indimenticabile la sua presenza nel format di Santoro “Anno Zero”.