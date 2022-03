Benessere a tavola: 5 alimenti che favoriscono la digestione

in generale tutti i semi oleosi sono ottimi per la digestione: i

mandorle: in generale tutti i semi oleosi sono ottimi per la digestione: i nutrizionisti consigliano di consumare circa 30 g rammi di semi oleosi, tra mandorle, arachidi e noci, a colazione. Ricchissime fonti di grassi e fibre, le mandorle aiutano la digestione regolando il transito intestinale. Questi particolari alimenti aiutano anche a prevenire il rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari, nonché il diabete di tipo 2 e alcuni tipi di cancro.

Farro: meglio del riso integrale. Ottima fonte di fibre, il farro è un grande alleato della digestione e non gonfia lo stomaco a differenza del pane o altri farinacei complessi. Attenzione ai tempi di cottura per evitare l’effetto contrario.

zucchine: dal tipico colore arancio vivace, le zucche dovrebbero essere più presenti sulle tavole di tutti proprio in virtù delle loro spiccate proprietà collegate alla digestione. Ricche fonti di fibre, le zucchine aiutano il transito intestinale: ottime da consumare in ogni periodo dell’anno .

aceto di mele: spesso in cucina è quello balsamico il privilegiato; ebbene, anche l’aceto di mele ha tanti benefici. Ottimo anche al mattino: basta versare un cucchiaio di aceto di mele all’interno di un bicchiere pieno d’acqua con qualche cucchiaino di miele per addolcire il composto: il sapore non è ottimo, ma l’effetto è garantito. Tra le sue proprietà spiccano 30 componenti essenziali, quali calcio, magnesio e potassio. Buona fonte anche di enzimi necessari per il processo digestivo.