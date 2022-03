Chiara Ferragni e gli scatti di gioia dopo l’operazione di Fedez. Ecco cosa ha fatto appena uscita dall’ospedale senza il marito però

Sono stati giorni difficili per Chiara Ferragni che non ha lasciato un attimo suo marito da solo. Fedez è stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano per via di un raro cancro al pancreas che gli è stato diagnosticato precocemente e così si è potuto subito intervenire. All’inizio il riserbo sulla malattia, poi ad operazione avvenuta il rapper ha raccontato tutto.

L’imprenditrice digitale non lo ha lasciato mai un attimo da solo. È rimasta sempre al suo fianco in uno dei momenti più difficili della sua vita. Per fortuna sembra che il peggio sia passato. Il rapper di Rozzano deve affrontare adesso la convalescenza ma dagli scatti che ha mostrato pare essere positivo e pronto a riprendersi. Così Chiara è uscita dall’ospedale.

Chiara Ferragni: cosa ha fatto dopo l’operazione di Fedez

Chiara Ferragni si è fiondata dai suoi bambini appena uscita dall’ospedale. Il marito sta meglio e così ha deciso di abbracciare dopo alcuni giorni di lontananza i suoi amori, Leone e Vittoria. I piccoli di casa sono rimasti con nonna Marina e le sorelle di Chiara.

Vitto, ancora troppo piccola, non ha capito molto mentre Leone non vede l’ora di riabbracciare il suo papà, il suo migliore amico di giochi. Per lui ha mandato un video messaggio di incoraggiamento che ha sciolto Fedez e tutto il web.

Così Chiara ha dedicato qualche ora ai suoi piccoli ed in una bella giornata di sole a Milano li ha portati al parco accompagnata dalla mamma e dalla sorella Francesca. Un momento di relax e spensieratezza dopo giorni e giorni di trepidazione e molta paura. I suoi piccoli hanno fatto tornare, anche se per poco, il sorriso sul volto della Ferragni.

Adesso non tocca che aspettare che papà Fedez torni a casa e che piano piano tutto possa tornare come prima. Per lei tanti messaggi di affetto, soprattutto da parte delle mamme. Tra i tanti commenti anche quello di Simona Ventura: “Mi rivedo tanto in te quando i miei erano piccoli @chiaraferragni 💙💗”.