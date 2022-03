Diete e carboidrati, l’errore da evitare è quello che ti fa ingrassare

Con l’inizio della primavera ecco che spopolano le diete o presunte tali. Attenzione a quelle drastiche, ti causeranno solo problemi.

Sapevi che abolire i carboidrati dalla dieta non è la soluzione per dimagrire? Diffida da quei piani alimentari che trovi sparsi in rete, la pasta, il pane, i cerali, sono importanti per l’organismo, specie se pratichi attività sportiva.

Seguire una dieta non è molto semplice, in primis serve molta buona volontà. E’ sbagliato anche affidarsi completamente al fai da te senza il consiglio di un esperto, in certi casi la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Per questo motivo, se devi perdere parecchi chili, che non vanno via con lo sport ed una sana alimentazione, ti consigliamo di affidarti ad uno specialista del settore.

Con la salute non si scherza, quindi è bene che tu possa affrontare la dieta, che altro non è che un piano alimentare per te, con estrema serenità e gioia. La dieta deve essere un piacere non un’eterna privazione.

Un errore comune è abolire i carboidrati, nulla di più sbagliato

Abolire totalmente i carboidrati dalla dieta è molto sbagliato, erroneamente abbiamo sempre pensato che la pasta ed il pane ci faccia ingrassare, ma sarà vero? Vero è che abbondare di pane e pasta non ci aiuterà a dimagrire ma eliminarla completamente dalla dieta, è davvero un rischio.

Se si pratica una corretta e costante attività fisica, bisogna consumare carboidrati ma partiamo dal presupposto che un corretto stile di vita si dovrebbe “vivere” quotidianamente, come? Non saltando mai i 5 pasti della giornata, variando la dieta, consumando frutta e verdura, bevendo acqua e praticando sport 3 volte a settimana.

Se praticate sport a livello agonistico è sbagliato eliminare i carboidrati, infatti chi pratica sport deve seguire un’alimentazione specifica rispetto a chi non lo fa. Il pane e la pasta rappresentano una fonte di energia, soprattutto per il cervello ed i muscoli, se private il vostro corpo dell’energia, con il tempo vi spegnerete. Tipo un’auto che finisce la benzina nel serbatoio.

Abolire i carboidrati dalla dieta deve essere una scelta consapevole presa con il proprio medico curante o con lo specialista. Il fai da te in questi casi non porta da nessuna parte se non ad avere più problemi.