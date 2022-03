Diletta Leotta, il VIDEO della gara di corsa: la canottiera è troppo scollata. Un fan: “Ti sono scappate”

La bellissima conduttrice televisiva italiana Diletta Leotta ha postato di nuovo: questa volta si tratta di un video in cui non è sola…

Diletta ha dato il meglio di sé con il suo nuovo post, condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram: nel video compare anche il noto atleta, nonché campione olimpico, Marcell Jacobs.

Nella breve ripresa a rallentatore, i due si immortalano mentre svolgono una gara di corsa sulla sabbia del deserto: gli utenti, però, guardano tutt’altro…

Diletta indossa una canottiera dalla vertiginosa scollatura, che mostra e risalta il suo davanzale da urlo: zoommare è stato d’obbligo!

Nella bio del post, la bella influencer ha scritto: “Chi ha vinto la prima edizione della Gara del Deserto, io o lui?”.

Sono state tantissime le risposte degli utenti alla domanda posta nella didascalia: “L’hanno vinta loro due avanti”; “Nel photofinish valgono pure le gemelle? È un vantaggio non da poco…” oppure “Loro due, alla partenza, avevano già tagliato il traguardo”.

Vediamo insieme il video tanto atteso…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Una cosa è certa: la bellezza magnetica di Diletta Leotta tiene tutti incollati allo schermo!

Come sottofondo musicale, la nota conduttrice radiofonica ha scelto di optare per il brano “Chariot Of Fire”, tratto dal film intitolato “Momenti Di Gloria”.

Il post ha riscosso un gran successo, con tantissime visualizzazioni e condivisioni, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Ti sono scappate“; “C’è chi ha zoommato e chi mente”; “Io sarei rimasto dietro, fossi stato in lui!” oppure “Sei molto bella Diletta”.

Non c’è dubbio: la sua bellezza non teme rivali!

I post di Diletta Leotta sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!