Le Donatella sono un duo musicale conosciuto in Italia e molto amato. Composto da Silvia e Giulia Provvedi, due ragazze solari e piene di inventiva.

Non solo musica per le due ragazze che negli anni si sono dedicate anche al mondo dello spettacolo, partecipando a programmi televisivi e reality, come L’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello Vip.

Le Donatella sono molto amate e seguite sui social, il loro profilo di coppia è sempre pieno di colore e di musica e di molti Tik Tok, momenti in cui le due ragazze si divertono eseguendo dei balletti a ritmo delle canzoni in tendenza o anche con piccoli monologhi divertenti sulle donne e sui rapporti con gli uomini. Come gli appassionati ricorderanno, anche le relazioni sentimentali di Giulia e Silvia hanno fatto molto notizia in televisione e nei salotti pomeridiani, basti pensare alla tormentata relazione di Silvia con Fabrizio Corona e al momento esilarante che insieme regalarono al pubblico durante una serata del Grande Fratello quando lei era una concorrente ufficiale.

Donatella pronte per l’estate. Il video riscalda Instagram

Il legame tra le due sorelle è davvero molto forte come spesso manifestato in televisione ma anche sui social. Silvia e Giulia si amano molto e condividono insieme ogni esperienza della loro vita. Due bellissime ragazze con un fisico da urlo che mettono in mostra senza problemi sui social, facendo vedere anche tutte le imperfezioni e incoraggiando le ragazze nel sentirsi libere di mostrarsi come si è.

Nell’ultimo video, le Donatella hanno postato diversi costumi indossati chiedendo ai follower di scegliere il preferito. Silvia e Giulia sono già in mood estivo, pronte per vivere un’estate all’insegna del divertimento. Chissà che non arrivi anche una nuova canzone proprio firmata da loro. Nell’attesa comunque, fare visita al loro profilo Instagram mette tutti di buon umore con le loro foto e i video divertenti che propongono ai follower.

