Elodie continua a lasciare i fan senza fiato con il suo fascino: un dettaglio particolare ha mandato in tilt.

Popolo del web in estasia per la bellezza di Elodie. La cantante e modella torna a stupire mostrandosi ancora una volta irresistibile. Seguitissima sui social, la 31enne romana è diventata conosciuta nel tempo per le sue hit e i suoi shooting.

Il suo nome è diventato noto a seguito della partecipazione alla quindicesima edizione di “Amici” dove si è aggiudicata il secondo posto nella categoria del canto. Da allora la sua fama è cresciuta, portandola a scalare le classifiche e prendendo parte anche al Festival di Sanremo.

Accanto a tutto questo si aggiunge il grande seguito sui social. 2,6 milioni di follower Instagram, il suo feed è un sogno a occhi aperti composto da scatti della sua vita personale e professionale. Oltre alle foto della sua gallery, a lasciare i fan senza fiato anche i contenuti nelle sue stories, come è accaduto con un’ultima postata.

Elodie mozzafiato: dettaglio sorprendente

