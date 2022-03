“Silvio Berlusconi ancora papà”: la clamorosa indiscrezione e la reazione della sua ex

Silvio Berlusconi. Il politico e imprenditore milanese, ex Presidente del Consiglio dei ministri, potrebbe allargare la famiglia molto presto con la sua novella “sposa” Marta Fascina

Senza dubbio controverso, osannato da molti, disprezzato da altri. Tutto si può dire di Silvio Berlusconi tranne che non si sia goduto la vita e non abbia abbracciato ogni occasione che essa gli ha posto innanzi.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina (Foto Ansa)

Il suo percorso personale e pubblico è stato un viaggio sulle montagne russe. L’ultima inaspettata tappa è stata accolta con curiosità e sorpresa da parte di tutti gli italiani: l’annuncio delle nozze simboliche (prive di valore legale) con la deputata di Forza Italia Marta Fascina, classe 1990, ben 54 anni più giovane di lui. Silvio Berlusconi, però, ama stupire. A quanto pare ha ancora carte da giocare: un’indiscrezione clamorosa riguarderebbe la sua famiglia.

Silvio Berlusconi: si allarga la famiglia. La notizia che nessuno si aspettava

Marta Fascina (32 anni) ha sposato simbolicamente Silvio Berlusconi lo scorso 19 Marzo nella cappella di Villa Germetto a Lesmo, in Brianza. I due sono ufficialmente una coppia dal 2020.

La sposa ha indossato per l’occasione un abito bianco in pizzo francese firmato dallo stilista Antonio Riva. Il prezzo stimato è di 40mila euro. L’ex Premier, invece, era in un completo blu di Armani.

Sembrerebbe che Berlusconi nutrisse il desiderio di unirsi civilmente in comune ma, consigliato dai figli e dai suoi fedelissimi collaboratori e amici, ha virato verso un “party all’americana”, senza vincoli legali.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha sganciato una notizia bomba, prova di quanto il leader di Forza Italia abbia ancora (all’età di 86 anni) un’energia vitale sicuramente invidiabile. Su Mow Magazine il giornalista ha avanzato l’ipotesi che Marta Fascina possa essere in dolce attesa.

Per Silvio Berlusconi si tratterebbe del sesto figlio. Dalla sua prima moglie, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, ha avuto Marina e PierSilvio. Dal 1990 al 2014 è stato sposato con l’attrice Veronica Lario che gli ha dato Barbara, Eleonora e Luigi. Inoltre, il Cavaliere è nonno di dodici nipoti: due sono figli di Marina, tre nati da Pier Silvio, quattro da Barbara, due da Eleonora. L’ultimogenito Luigi e la moglie Federica Fumagalli sono diventati genitori del piccolo Emanuele Silvio lo scorso autunno.

Francesca Pascale, ex di Berlusconi prima della Fascina, ha ricondiviso sul suo profilo Instagram un augurio alla coppia di neo sposi, allegando un messaggio criptico: “Quando lo racconteremo ai nostri figli, perdoneremo i nostri genitori”.