Silhouette “da urlo” e panorama ineguagliabile: Antonella Fiordelisi presenta ai suoi fan la visione divina per eccellenza dell’estate 2022.

La modella e schermitrice, Antonella Fiordelisi, ha spento le sue ventiquattro candeline soltanto una settimana fa, eppure i festeggiamenti non accennano a fermarsi. Molte le novità in gioco, in questo periodo, e un’ultima si appresta a rapire sempre più, di ora in ora, l’attenzione dei suoi sostenitori. L’ultimo shooting, del giovanissimo orgoglio italiano, è uno spettacolo “da urlo“.

Classe 1988, di origini partenopee ed appassionata di scherma dalla tenera età di dieci anni, Antonella è ugualmente conosciuta al vasto pubblico della penisola per la sua fiorente carriera di modella. La Fiordelisi primeggia ad oggi anche sui social, vantando un ingente successo nello svolgere con originalità la sua più recente attività di influencer. A tal proposito, grazie alla sua ultima pubblicazione, in diretta da un luogo paradisiaco almeno quanto la sua innata bellezza, riuscirà a far arrivare in anticipo al suo pubblico un primo assaggio dell’estate che sta per venire.

“Accidenti che…” Antonella Fiordelisi stacco di gambe favoloso: i fan vedono rosso – VIDEO

