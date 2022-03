“Mamacita que bonita”. Aida Yespica in total black: la scollatura va troppo giù. Sensualità ipnotica – FOTO

Aida Yespica. La modella e showgirl venezuelana è una star anche su Instagram. Ha pubblicato due scatti da una location da sogno per la gioia dei suoi innumerevoli ammiratori

Da poco più di una settimana è iniziata la sedicesima edizione de “L’Isola dei famosi”. Tra i vip in gara ci sono numerose vecchie conoscenze del reality, personaggi temerari che hanno scelto di mettersi nuovamente alla prova in situazioni di fame, fatica e privazione come quelle che propone lo show di sopravvivenza.

Del resto non è la prima volta che accade un evento del genere. Infatti, anche la bellissima modella venezuelana Aida Yespica partecipò a ben due edizioni. Esordì nel 2004 (annata vinta da Sergio Múñiz) in cui nacque una love story con Francesco Facchinetti. Ritentò nel 2012, famosa per la lite violenta con calci e schiaffi intercorsa con Antonella Elia (che poi giunse in prima posizione).

Aida Yespica: le curve sinuose sono una calamita per i fan. Bellezza mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Nel 2017 è stata la volta di un altro popolare reality, il “Grande Fratello Vip”, presentato all’epoca da Ilary Blasi, affiancata in studio dall’opinionista Alfonso Signorini che, com’è noto, ne prese poi le redini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> “Ci sto rimanendo sotto anche io” Andrea Delogu, inquadratura dall’alto e scollatura pericolosa. Unica – VIDEO

Aida Yespica ottenne una buon quinto posto. Oltre al suo impegno come showgirl e modella, è attivissima sul web nei panni d’influencer. Ha un seguito che sfiora un milione di follower ai quali mostra immagini sempre al top.

L’ultima condivisione consiste in una sequenza di due scatti ad alto livello di sensualità. Aida Yespica indossa, infatti, un mini dress total black impreziosito sul decolleté da una decorazione di brillatini che contornano la profondissima scollatura a cuore. Risultato? L’attenzione è completamente sul suo seno voluttuoso.

La modella si trova in un magnifico hotel di Barcelona. Scrive in didascalia: “Il fascino dell’inaspettato”. Dagli hashtag si deduce che si sia trattato di un viaggio last minute, deciso all’ultimo istante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Verissimo”, Rudy Zerbi lancia la bomba sulla Celentano: “Abbiamo avuto una storia”

“Sempre bellissima e affascinante” – commenta un ammiratore. E ancora: “Mamacita que bonita”, “Elegante e raffinata”, “Pazzesca”.