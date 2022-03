Barbara D’Urso ha pubblicato una serie di fotografie spettacolari in cui piazza il suo didietro in primissimo piano: il web si divide.

Barbara D’Urso è senza il minimo dubbio uno dei volti più popolari della nostra televisione. La nativa di Napoli lavora da tantissimi anni su Mediaset ed è diventata rapidamente una delle conduttrici di punta dell’azienda. Dopo qualche problema dal punto di vista degli ascolti, il suo ruolo si è decisamente ridimensionato: i vertici hanno deciso di puntare su altri programmi sostituendo i suoi format storici.

Carmelita ha un potere unico: è capace di essere amata alla follia da una schiera di persone ma viene odiata con intensità ed impeto da un numero clamoroso di utenti. Sul web, il pubblico si scatena sotto ogni suo singolo post: c’è chi la elogia continuamente ma purtroppo c’è chi la critica aspramente e con parole dispregiative. La 64enne ha pubblicato un post in cui ha piazzato il suo didietro in primissimo piano: inutile dire che i followers (e non solo) si stanno scatenando.

Barbara D’Urso si gira e piazza il didietro in primissimo piano: la furia del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’urso resta al passo con i tempi. A 64 anni suonati la napoletana è ancora in splendida forma e ha lo spirito di una ragazzina. Proprio come le sue colleghe ben più giovani e come le bellissime modelle che spopolano sul web, anche Carmelita condivide spesso e volentieri contenuti da bollino rosso.

Questa volta la conduttrice ha avuto la brillante idea di girarsi completamente, piazzando il suo didietro in primissimo piano. La gonna è fin troppo stressa e mette in risalto i suoi glutei. Tantissimi fans stanno commentando con enfasi ed entusiasmo, elogiando l’esplosività della napoletana. Come spesso accade, diversi utenti stanno invece offendendo e bersagliando la conduttrice. “Sei troppo volgare“, ha scritto un ragazzo visibilmente contrariato. “Ma non ti vergogni?“: questa la domanda che più di un haters ha rivolto alla napoletana.