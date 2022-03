Diletta Leotta ha mandato in tilt Instagram scoprendo le curve mozzafiato. La conduttrice ha scoperto le sue forme sbalorditive con una mise irresistibile.

Curve mozzafiato e fascino a non finire. Diletta Leotta torna a stupire il pubblico mostrandosi divina sulla sua seguitissima pagina Instagram. 8,1 milioni di follower, il suo feed è un sogno a occhi aperti composto da foto sbalorditive.

È stato proprio il suo fascino, unito al suo talento, ad averle permesso di distinguersi nel mondo dello spettacolo, diventando una famosa conduttrice televisiva e radiofonica. Classe 1991, di Catania, dopo un’esperienza a Sky è diventata volto di DAZN.

Oltre che per la sua carriera ha catalizzato l’attenzione per la sua vita sentimentale, in particolare per la love stories con Can Yaman. Dopo l’addio con l’attore turco, sembra essere legata dallo scorso anno con Giacomo Cavalli, 28 anni di Brescia, nella vita modello, velista e surfista.

Diletta Leotta, scollatura esagerata, la visione non è per i deboli di cuore

