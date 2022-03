La bellezza di Nunzia De Girolamo finisce in “prima pagina” grazie all’ipnotico gioco di trasparenze in bianco. Un finale inatteso degno di standing ovation.

Nella serata di ieri, sabato 26 marzo, la messa in onda di “Ciao Maschio” si è conclusa con alti livelli di audience, e la sua conduttrice Nunzia De Girolamo ha deciso di mostrarsi in piena forma e alquanto soddisfatta per quest’ultimo trionfo della sua trasmissione sul primo canale Rai.

In qualità di ospite, nella serata di ieri, è stato accolto in studio il sindaco della sua città natale, Clemente Mastella. L’ex Ministro, classe 1975, ha dato il benvenuto all’ospite indubbiamente nel migliore dei modi. Per poi sul finale, grazie ad un inatteso coup de théâtre, lasciar senza parole i suoi spettatori. Nunzia sarà, per loro: “la numero uno” e “sempre più affascinante“.

“Il bianco risalta tutta la… ” Nunzia De Girolamo in diretta la vista migliore: la FOTO ipnotica

