Dopo essere rimasti inebriati dalla bellezza delle sue ultime pose, ben due particolari incuriosiscono i fan di Carolina Stramare.

“Per me saresti Miss Italia a tempo indeterminato“, è questa una delle primissime osservazioni ricevute di risposta all’ultima “folgorante” pubblicazione su Instagram della bellissima modella ventitreenne Carolina Stramare. Una performance inattesa e soleggiata rapirà l’attenzione dei suoi oltre 394mila follower.

L’attuale conduttrice di origini genovesi, reduce dalla sua esperienza in auge dal 2021 su “Helbiz Live“, è al momento impegnata a godere a pieno le avventure di una meritata pausa primaverile in quel di Monte Carlo. Dopo aver partecipato, nella passata annualità, allo show di “Scherzi A Parte” al fianco di Enrico Papi, ed aver poco più tardi coronato il suo sogno d’amore con l’ex bomber dei viola di origini serbe, Dusan Vlahovic, è ora pronta a cimentarsi in una performance “rovente” quanto a “prova di stile“.

“Cosa rappresenta?” Carolina Stramare si scopre al sole: la performance è disarmante – FOTO

Indossare Silvian Heach è di certo una grande prova d’eleganza e che difficilmente potrebbe passare inosservata. Specialmente se stamani, domenica 27 marzo, a farne ufficialmente le veci, attraverso il suo prolifico contenuto in rete, sarà proprio una sognante Carolina per le strade della città costiera.

“Ingenuità e sensualità“. Come riporteranno alcuni utenti, esponendosi tra i primi commenti alla sua collezione di cinque istantanee, sarebbero quest’ultime le principali caratteristiche che la modella avrebbe desiderato sfoggiare, soltanto ventiquattro ore fa, e con estrema naturalezza.

Carolina si definisce difatti come un dolce “gattino assonnato impegnato a prendere il sole“. La stagione primaverile ha avuto inizio, e la modella ha voluto darne piena dimostrazione. Le giuste modalità? Indossare un abito della nuova collezione del noto brand di fama internazionale. L’abito plissettato e dalla texture floreale sarà il primo dettaglio, per le sue fan, degno di una preziosa standing ovation.

Eppure un’ulteriore curiosità si ritroverà ad emergere in maniera spontanea per via di alcune pose realizzate in primo piano. “Cosa rappresenta la data sull’avambraccio?”

La risposta all’utente non verrà soddisfatta in diretta, eppure Carolina aveva già tenuto a spiegare con la dovuta accuratezza il significato di questo suo segno particolare. Si tratta di un dei suoi ben undici tatuaggi. E rappresenta la data di nascita del suo papà. Ovvero, il 12 giugno 1962.