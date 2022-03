Diletta Leotta in vacanza nel deserto porta la temperatura sul web alle stelle. La scollatura è incontenibile sulle curve della conduttrice: sensualità oltre misura

Dopo la fine di una storia sentimentale, il modo migliore per ripartire è concedersi un viaggio. Lo sa bene Diletta Leotta, che si trova a lasciarsi alle spalle il flirt con Giacomo Cavalli, modello 28enne con il quale è stata paparazzata senza mai aver ufficializzato il legame.

Una parentesi che archivia dedicandosi una vacanza in compagnia, in una delle mete più gettonate dai vip: gli Emirati Arabi. Con le affezionate amiche Rossella Famingo, campionessa di scherma, e la giornalista Lorenza Di Prima, si concede momenti di relax e divertimento nella meravigliosa cornice di Dubai.

Dopo aver infiammato Instagram con uno scatto seducente della notte elegante trascorsa nella capitale, indossando un mini abito firmato con tanto di maxi scollatura e tacchi trasparenti, è il momento di un altro tipo di outfit. L’ambientazione è desertica e la temperatura richiede un adattamento del vestiario.

Diletta Leotta, sensualità nel deserto

“Colori d’Oriente“, è il titolo che Diletta Leotta dedica al suo ultimo post, regalando visioni del panorama in cui si immerge con la compagnia dei suoi amici. Il cielo azzurro in contrasto con il calore della sabbia dorata del deserto fanno da sfondo allo scatto di copertina che posta la conduttrice su Instagram, dove esibisce la sua magnifica bellezza in primo piano.

Per l’occasione sfoggia un crop top nero abbinato ai pantaloni cargo e alle sneakers colorate, ma a focalizzare l’attenzione è la scollatura profonda della canottiera, che evidenzia le sue incontenibili curve. Si rivolge alla fotocamera porgendo i lineamenti armoniosi in un sorriso accennato, che nell’immagine successiva diventa smagliante.

Immortalata con l’intero gruppo, dove spicca la presenza del campione olimpico Marcell Jacobs e della sua fidanzata Nicole Daza, nonchè di Rossella Fiammingo e Lorenza Di Prima, posano in uno scatto corale che trasmette energia e positività.

La conduttrice si ritrova di nuovo protagonista al calare del sole, in ginocchio sulle dune del deserto in uno scatto quasi artistico mentre sembra sollevare onde di sabbia con il movimento delle braccia. Una magia, come quella che esercita sui fan che contemplano la sua figura ai limiti della perfezione, commentandola con emozione: “Regina del deserto“, “Bellissima“, “Meravigliosa“.