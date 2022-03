Erjona Sulejmani ha pubblicato uno scatto da fantascienza sul suo profilo: la modella indossa una canotta che fatica a contenere le forme.

La bellissima Erjona Sulejmani divenne popolare in Italia per la sua relazione con il calciatore Blerim Dzemaili. I due formavano una coppia apprezzatissima e seguitissima dagli italiani e sono stati sposati dal 2015 al 2017. Nel corso della scorsa estate, la modella (ha vinto il titolo di Miss Albania) ha avuto un flirt con Alessandro Basciano: il loro legame è durato ben poco, dal momento che a settembre si erano già lasciati.

Erjona ha un profilo Instagram che vanta 312mila followers. La classe 1989 ama mettere in mostra il suo corpo da urlo attraverso fotografie al limite del razionale. Questa sera la nativa di Scutari ha condiviso online uno scatto in cui ha piazzato il suo décolleté devastante proprio in primo piano.

Erjona Sulejmani, il décolleté sta per esplodere: scatto pazzesco

Stando a quanto si legge in descrizione, lo scatto che sta facendo perdere la testa agli utenti del web è stato fatto a Fuerteventura. La modella è comodamente seduta in auto e indossa una canotta che contiene decisamente ben poco. Il suo décolleté è impressionante e rompe letteralmente gli schermi degli smartphone degli ammiratori.

I lineamenti della classe 1989 sono praticamente perfetti mentre le sue labbra sono uno spettacolo irresistibile. Erjona ha abituato fin troppo bene il suo pubblico: i contenuti che piazza sul web sono sempre stupefacenti e conquistano sempre tantissimi likes. La Suljemani ha estimatori in tutto il mondo: non a caso nello spazio dedicato ai commenti ci sono apprezzamenti in diversi linguaggi. L’ex moglie di Blerim Dzemaili ha deciso di fare un regalo ancora più grande ai seguaci, piazzando tra le stories un video in cui indossa la stessa canotta ed è sempre in automobile. Con questo tipo di post, è impossibile passare inosservati sul web..