Fabio Fazio annuncia: “Lascio tutto dopo 20 anni”

La co-conduttrice del talk show di Rai Tre è intervenuta insieme a Fabio Fazio per commentare con la solita ironia la puntata di questa domenica.

Luciana Littizzetto, dall’ottobre del 2005, affianca Fabio Fazio a ”Che tempo che fa”, trasmissione storica di Rai Tre alla sua diciannovesima edizione.

Con la solita comicità pungente rilegge i fatti di attualità dando loro una chiave ironica.

Il talk show prosegue tra conversazioni, faccia a faccia, momenti di intrattenimento e spettacolo nonché la presenza di ospiti nazionali e internazionali che danno risonanza e prestigio al varietà.

Ospite della serata Marina Ovshyannikova, giornalista russa che nel corso dell’edizione serale del telegiornale di Canale Uno mostrò un cartello contro la guerra in atto in Ucraina. Su di esso, la frase: “Fermate la guerra. Non credete alla propaganda. Vi stanno mentendo”.

Non solo, anche il virologo Roberto Burioni che parla di vaccini e Terence Hill

L’annuncio in diretta spiazza tutti

in collegamento da Malibù, Terence Hill annuncia il suo addio a ”Don Matteo” nel corso della sua tredicesima edizione, dove verrà sostituito da Raul Bova.

Fabio Fazio rimane sbigottito e chiede all’attore i motivi di questa scelta: “Avevo in mente di fare quattro puntate all’anno di ‘Don Matteo’, un po’ come accade per ‘Il commissario Montalbano’ ma giustamente l’azienda mi ha risposto che non poteva cambiare il format.”.

Da lì la decisione del volto storico della fiction di abbandonarla alla sua tredicesima edizione: “Farò le prime quattro puntate e poi lascerò tutto a Raul Bova che mi sostituirà. Sono certo che la Rai abbia fatto una scelta azzeccatissima con lui”.

Sembrerebbe che il personaggio scompaia senza che siano chiari i motivi: questo auspica la possibilità di un ritorno nelle prossime stagioni.

Termina il collegamento con un videoclip: un omaggio che Fabio Fazio vuole regalare al parroco più amato d’Italia dopo 22 anni di “Don Matteo”, in studio anche Nino Frassica che dà il suo saluto al collega e amico.