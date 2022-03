In molti hanno espresso la loro curiosità sui reali guadagni della celebre coppia composta da Fedez e Chiara Ferragni. La somma è inattesa.

Se è vero che “l’unione fa la forza“, il cantautore e showman Fedez, in coppia dal 2016 con l’imprenditrice ed influencer di fama internazionale Chiara Ferragni, sarebbero ad oggi la piena dimostrazione del noto proverbio italiano. Entrambi profondamente realizzati nella loro vita “privata”, quanto nei loro percorsi professionali, sarebbero riusciti a raggiungere vette esponenziali per quel che riguarda l’ammontare dei loro rispettivi patrimoni.

Secondo una recente stima, prodotta da un’accurata analisi sul valore monetario del loro “impero”, ormai noto in tutto il mondo, bisognerà rivolgere innanzitutto un’attenzione sin da principio meritata ai loro profili sui social network. Chiara e Fedez vantano, difatti, un seguito esponenziale su Instagram. Prima, specialmente per la Ferragni, una straordinaria fonte di guadagno.

Fedez e Chiara Ferragni: quanto guadagnano? Il regale patrimonio che non ti aspetti

Gli oltre 13 milioni di follower del rapper milanese, ed i 26 milioni attuali dell’influencer cremonese, assicurerebbero di per se stessi un totale giornaliero che sembrerebbe possa oscillare da un minimo, per Fedez, di circa 37mila euro fino ad una soglia massima di almeno 50mila euro per una singola pubblicazione di Chiara.

Per quel che riguarda più nel dettaglio il loro patrimonio, invece, le somme registrate in questi ultimi tre anni sarebbero ad ora destinate a moltiplicarsi. Un’ultima stima, tra le più affidabili, pare sia stata verificata ad inizio 2020, e dunque a ridosso con l’insorgere della pandemia.

I guadagni dell’imprenditrice, che ha inaugurato il suo percorso più di una decade fa con il celebre blog “The Fashion Fruit“, avrebbero dato vita ad un totali di ben 40 milioni di euro.

Lo stesso artista canoro non sarebbe da meno. Fedez, che proprio negli ultimi due anni ha avuto la possibilità di incrementare le sue attività sul piccolo schermo, divenendo uno degli amatissimi protagonisti in “The Ferragnez” e poi conduttore di “Lol – Chi Ride E’ Fuori“, partirebbe da una cifra più bassa, ma ugualmente soddisfacente.

Il patrimonio di Fedez pare superi con facilità la recente stime di fine 2017, ovvero di oltre i precedentemente stilati 3 milioni di euro.