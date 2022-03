Fedez, dopo il sollievo esplode la polemica: quel particolare nelle FOTO che non è passato inosservato

Fedez. Il famoso rapper ha da poco subito una delicata operazione a causa di un tumore al pancreas. Una foto pubblicata su Instagram ha fatto esplodere un’accesa discussione

Un fulmine a ciel sereno: può sembrare una frase scontata, già sentita mille volte, ma descrive perfettamente la situazione difficile in cui è incappato Fedez. Il famosissimo rapper e personaggio di spicco del web (e non solo) è all’apice della sua popolarità. Ha destato preoccupazione nei suoi fan con la notizia sconvolgente di soffrire di una grave patologia.

Non era pronto ad approfondire l’argomento e ha lasciato il suo pubblico dubbioso sull’effettiva natura della sue condizioni. I magazine hanno azzardato le ipotesi più disparate. Dopo giorni di silenzi inconsueti sui social, sia per lo stesso Fedez che per la moglie (l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni), è giunta la dichiarazione che tutti attendevano: “Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”.

Fedez e Chiara Ferragni, i detrattori non si fermano nemmeno davanti alla malattia

Il 22 Marzo Fedez ha subito un intervento chirurgico durato 6 ore: è stata asportata una porzione del pancreas (tumore compreso). L’operazione è avvenuta presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, la stessa struttura beneficiata dalla raccolta fondi che i coniugi Fedez – Ferragni hanno lanciato a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

“Non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi” – ha scritto il rapper direttamente dal nosocomio poco dopo l’intervento.

Dopo i primi sentimenti di sollievo e i messaggi incoraggianti da parte dei fan, puntualissimi sono arrivati anche quelli dei detrattori, ossia quelli che nel parlar comune vengono definiti “haters”.

A essere messa sotto accusa è una foto pubblicata dai Ferragnez (quella che vedete qui in alto), in cui l’influencer è teneramente abbracciata al marito nella sua camera d’ospedale. In questo momento di forti restrizioni non tutti i parenti di “comuni” pazienti hanno libero accesso alle camere dei loro cari ricoverati.

“Indignazione, soltanto quando le cose sono a pagamento e sono persone economicamente messe molto bene le cose cambiano” – ha scritto qualcuno. C’è anche chi ha sottolineato il fatto che Fedez abbia “saltato” la fila, perplesso dal fatto che sia stato operato così presto.

In realtà il San Raffaele ha riammesso le visite a tutti i parenti già da tempo. Fedez è ricoverato nel padiglione Q in cui ogni stanza è adibita con due letti, uno per il paziente e l’altro per un accompagnatore.

Inoltre, (come scrive La Repubblica), il rapper non sarebbe nemmeno nell’ala di “super lusso”, il famoso settore Diamante con la suite che abitualmente occupa Silvio Berlusconi per motivi di salute.

Per quanto riguarda la polemica sulle tempistiche dell’operazione, è presto detto: nessun favoritismo. É stata la gravità della situazione ad accelerare i tempi, così come sarebbe avvenuto per qualsiasi altro paziente.