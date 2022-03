Flavio Insinna, gelo in studio a ‘L’Eredità’: la reazione a sorpresa

Momenti di tensione e colpi di scena inattesi a ‘L’Eredità’: la reazione di Flavio Insinna con il concorrente spiazza tutti

Il quiz show ‘L’Eredità‘, in onda nella fascia preserale su Rai Uno tutte le sere, è da anni ormai uno dei programmi di punta dell’emittente. Il gioco a premi ottiene sempre grandi successi in termini di ascolti e viene seguito con passione dai telespettatori.

Un format che funziona e che ormai da diverse stagioni vede alla conduzione Flavio Insinna. L’attore, all’interno della rete pubblica, ha saputo affermarsi anche come conduttore di quiz e programmi a giochi, grazie alla sua simpatia e autoironia.

I suoi siparietti con i concorrenti e le sue battute, per sdrammatizzare quel minimo di tensione che c’è nel gioco, sono una delle armi vincenti del programma. Capita a volte anche a lui però di avere reazioni inattese, relativamente a ciò che succede in onda, e che può cogliere tutti di sorpresa. La sua reazione nei confronti di un concorrente è stata senza dubbio degna di nota.

‘L’Eredità’, il concorrente saluta tutti in maniera imprevedibile: la reazione di Flavio Insinna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I bimbi di Alessio Zannetti (@ibimbidialessio)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Stefano De Martino non resiste e confessa tutto alla Venier: “è stato un matrimonio riparatore”

Nell’ultimo periodo, uno dei concorrenti di maggior successo è stato Alessio, 18enne romano che frequenta il liceo linguistico. Giovanissimo, eppure dotato di una cultura che ha più volte impressionato Insinna e tutto il pubblico a casa, con una educazione e una gentilezza che hanno fatto breccia.

Sui social è diventato rapidamente una specie di idolo, ma anche i migliori a volte devono arrendersi. Giovedì scorso, dopo 37 puntate e 18 ghigliottine, di cui quattro azzeccate, Alessio è stato estromesso dal gioco da Norma, che è riuscito a batterlo.

Una notizia che è stata accolta con tristezza dal pubblico che stravedeva per lui e che non ha lasciato indifferente lo stesso Insinna. All’uscita dal gioco, il conduttore gli ha espresso tutti i suoi complimenti per il percorso svolto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Amici”, lite furiosa tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: “Si è fatto i suoi por** comodi”

E non è finita qui: nella puntata di due giorni dopo, ancora Insinna ha tributato un saluto al giovane concorrente. Una figura entrata nella storia del gioco e che forse rivedremo ancora.