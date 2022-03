Gigi D’Alessio, a distanza di mesi dall’entrata di suo figlio nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di rompere il silenzio su questa sua avventura

Sono trascorsi sei mesi da quando Luca D’Alessio, in arte LDA, è entrato a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ha trovato subito i pregiudizi pronti ad aspettarlo, in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Era pronto a questo, perché è tutta la vita che combatte contro chi gli da del raccomandato e gli dice di dovere tutto quello che è a suo padre.

I pregiudizi dunque non sono di certo mancati in questi mesi, ma Luca è stato molto bravo a combatterli con la forza del suo talento e della sua voce. Poi, con la sua dolcezza, non ci ha messo molto ad entrare nei cuori delle persone che si sono affezionati a lui e che lo stanno seguendo con passione in questa sua avventura da cantante.

Gigi D’Alessio parla del figlio LDA: il pensiero commuove il web

In occasione del suo diciannovesimo compleanno, Gigi D’Alessio ha deciso di fare pubblicamente gli auguri a suo figlio e di rompere quel silenzio che ha tenuto, solennemente, per sei lunghi mesi.

“Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta” ha scritto sul suo profilo di Instagram, pubblicando una foto in cui è con un Luca piccolissimo. “Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze.”

“Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene” ha concluso con queste dolcissime parole.