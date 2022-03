Incidente mortale per un motociclista settantasettenne

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 16.45: risultati inutili i soccorsi

Un altro incidente mortale quello che si è verificato nella giornata di sabato, 26 marzo, intorno alle 16.45 in via Zucca a Cittadella. L’episodio, infatti, si verifica a poche ore di distanza, rispetto a quello del quarantaduenne di Rovigo, Patrick Marangoni, sempre sulle strade del padovano.

Questa volta a perdere la vita è G.P. un motociclista settantasettenne di Rossano Veneto, vittima di uno scontro violento che non gli ha lasciato purtroppo scampo. Ferito, invece, il passeggero che è stato immediatamente condotto in ospedale. Si tratta della moglie dell’uomo che, sedendo sul sedile posteriore dello scooter, è stata scaraventata a terra dall’urto.

Cittadella: muore motociclista dopo lo scontro con un’auto

Incidente risultato mortale per un motociclista di settantasette anni, residente a Rossano Veneto, che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.45, ha impattato con violenza con un’auto sulle strade di Cittadella. Lo scontro violento, avvenuto all’incrocio tra via Zucca e via Postumia di Levante, è stato infatti fatale per l’uomo che è stato scaraventato a causa dell’urto, non molto distante dall’auto.

Il settantasette, insieme alla moglie, stava percorrendo la strada quando si è improvvisamente trovato davanti un’auto, una Ford Fiesta, che proveniva in direzione contraria occupando la corsia opposta dopo aver sorpassato un altro veicolo; una Fiat Punto che avrebbe rallentato proprio per dare precedenza allo scooter. Uno scontro violentissimo che ha sbalzato l’uomo a terra, poco distante dalla moglie.

Purtroppo, almeno per l’uomo, non c’è stato più nulla da fare: inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del Suem 118, immediatamente accorsi sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni testimoni. La donna invece è stata prontamente trasportata in ospedale, nel reparto di Ortopedia, a causa di una frattura alla tibia.

Il luogo dello scontro è stato quindi transennato dalla Polizia locale che ha effettuato tutti i rilievi del caso.