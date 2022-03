Leonardo Bonucci: la vita stravolta in un attimo dalla malattia del figlio Matteo. Cosa è successo e le sue parole sulla vicenda

Leonardo Bonucci è uno dei grandi bomber della nostra Nazionale. Colui che insieme a tutta la squadra azzurra ha visto salire l’Italia sul tetto d’Europa lo scorso anno e che solo l’altra sera ha dovuto intascare la sconfitta più pesante: l’esclusione per la seconda volta dai Mondiali di calcio.

Bonucci è un calciatore molto amato e seguito ma abbastanza riservato. Insieme a sua moglie Martina Maccari ha costruito una bella famiglia. Dal loro amore sono nati tre bambini, Lorenzo, Matilda e Matteo. Proprio quest’ultimo, all’età di soli due anni, ha fatto preoccupare moltissimo il calciatore e tutta la sua famiglia. Una malattia improvvisa li ha messi a dura prova.

Leonardo Bonucci e la malattia di Matteo: cosa ha avuto

Come avviene sempre nei casi delicati come quello accaduto a Leonardo Bonucci, il calore del pubblico nei suoi confronti è stato totale. Un grande affetto è arrivato per lo sportivo, la sua famiglia e per il piccolo Matteo che nel corso dell’estate 2016, quando aveva solo due anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

La famiglia Bonucci si trovava in vacanza e per questo è tornata subito a Torino. Il piccolo, nel 2016 versava in condizioni molto gravi. “Mai pensavamo di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio fosse in pericolo di vita. All’improvviso avevamo visto crollare tutto. Non stava bene” ha raccontato Bonucci “A raccontare comincia tu” il programma della compianta Raffaella Carrà.

Matteo è stato operato d’urgenza e per fortuna il peggio poi è passato. La diagnosi sulla malattia del piccolo non è mai stata rivelata dal calciatore. Secondo i rumors si è trattato di una patologia molto grave, si è parlato di leucemia o anche di un tumore al cervello ma la discrezione della famiglia è sempre stata molto alta e non ha fatto mai trapelare nulla su cosa fosse successo in realtà.

Matteo oggi sta meglio, anche se piccolo è stato forte e coraggioso e lo stesso papà, a “La Domenica Sportiva” lo ha definito un vero “combattente”.