La comica torinese è intervenuta come di consueto nel corso della puntata domenicale di ”Che tempo che fa” con una gag che ha lasciato tutti senza parole.

Luciana Littizzetto è una delle protagoniste più attese del varietà che va in onda da 19 edizioni su Rai Tre.

La comica torinese fa coppia fissa con Fabio Fazio da ben 17 anni. Solo nella prima edizione del talk show non ne aveva preso parte, ma già dall’anno seguente è divenuta la spalla destra del giornalista che invece è al timone del programma dal 2003.

La sua verve è stata spesso oggetto di critiche poiché considerata troppo pungente e a volte sconveniente nei confronti della vittima della sua satira.

Sicuramente nessuno si può ritenere fortunato di essere preso di mira da Luciana Littizzetto che quando si accanisce con qualcuno non ci va di certo leggera.

La cinquantasettenne, apre la gag di questa sera ironizzando sui titoli dei giornali che ogni settimana insinuano amori o litigi con il suo collega e amico Fabio Fazio, sottolineando quanto essi siano fuorvianti.

Dopodiché cambia argomento e si avvicina al giornalista, prima chiedendo se avesse fatto il tampone e poi se si fosse rasato.

Alla seconda domanda il pubblico rimane interdetto, non capisce proprio a cosa la comica si stia riferendo e cala un certo imbarazzo in studio.

L’intervento di Luciana Littizzetto crea imbarazzo in studio

In realtà la Littizzetto stava ironizzando su una nuova moda che si sta sviluppando negli ultimi tempi ossia quella di rasarsi i peli nelle narici.

Luciana spiega al suo collega anche la modalità con la quale questa pratica viene svolta: “Hai presente i tamponi? Ne prendi due, li metti nella cera e poi te li infili nel naso: colpo secco e te lo sei depilato tutto!”.

Continua a ironizzare su questa rasatura molto particolare, ribadendo: “Solamente chi è basso può vedere i peli del naso a chi è più alto, io ad esempio li ho visti a Zlatan Ibrahimovic e a molti altri, ma a me chi li vede!?”.

E infine, incalza: “Ma uno che se lo depila a fare il naso? Per un primo appuntamento? Non credo che la prima volta che esci con qualcuno ti spara la torcia in faccia per guardare se hai i peli proprio lì!“.