Matteo Ranieri, dopo la scelta il web impazzisce: quello che il tronista ha fatto è impossibile da digerire. Le critiche implodono

Da mesi, ormai, il pubblico di Uomini e Donne non attendeva altro che assistere alla scelta di Matteo Ranieri. Il tronista, dopo la fallimentare relazione con Sophie Codegoni, ha avuto la possibilità di mettersi nuovamente in gioco all’interno della trasmissione di Canale Cinque.

Dopo oltre quattro mesi di percorso, Matteo si è trovato ai ferri corti con entrambe le sue corteggiatrici, Federica e Valeria. Proprio durante l’ultima registrazione – probabilmente spinto dal malcontento manifestato da Federica -, Ranieri ha deciso di scegliere.

Di fatto, però, qualcosa del comportamento del tronista non è affatto andato giù ai numerosi fan che lo seguono. Sembra impossibile da credere, ma per lui sono subito arrivate delle critiche davvero al veleno.

Matteo Ranieri, dopo la scelta il web impazzisce: impossibile da mandar giù

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Stefano De Martino non resiste e confessa tutto alla Venier: “è stato un matrimonio riparatore”

La scelta di Matteo Ranieri, agli occhi di moltissimi telespettatori, è stata davvero difficile da digerire. Il tronista, dopo oltre quattro mesi di percorso con Federica, ha voluto seguire il suo cuore ed ha per questo abbandonato lo studio assieme a Valeria, arrivata da a malapena un mese e mezzo.

Una decisione che Matteo pare aver maturato a seguito dei ripetuti ammonimenti di Federica, che ormai da tempo manifestava la propria insofferenza nei confronti delle dinamiche della trasmissione. Se molti utenti si sono dimostrati entusiasti della decisione del tronista, parecchi altri non hanno mancato di criticarlo.

Gli haters, in particolare, rimproverano al Ranieri di aver solamente illuso Federica e di averle fatto perdere tempo, essendo quest’ultima mamma di un bambino molto piccolo. Nonostante la scelta non sia ancora andata in onda, sotto al recente post Instagram pubblicato proprio da Valeria le critiche non si sono fatte attendere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Roberta Morise già in intimità con lui: come ha reagito il fidanzato

“Simpatizzavo per Federica“, “Mortisia e Mortorio“, “I bambini si scelgono“: questi e molti altri sono stati i commenti negativi degli utenti. Fortunatamente, in parallelo, non sono mancate le congratulazioni da parte dei fan della coppia, che non vedono l’ora di ammirare la scelta in tv.