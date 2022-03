“Meravigliosa”. Dayane Mello, i vestiti le cadono di dosso: mozzafiato FOTO

Dayane Mello continua a spiazzare il web con gli scatti che rende pubblici: l’ultimo comparso sul suo profilo ha fatto record di likes in pochissimi minuti

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo dei social. Il suo esordio è avvenuto quando, da giovanissima, ha deciso di compiere un passo importante lasciando il suo Paese d’origine – il Brasile -, per arrivare qui in Italia e cercare fortuna nel mondo dello spettacolo e soprattutto in quello della moda, che si è rivelato perfetto per una come lei.

In autunno nel 2020, è stata presa come concorrente del Grande Fratello Vip. Per lei non era certamente il primo reality, ma era il primo più importante, quello che infatti gli ha dato una visibilità che non aveva mai avuto prima. Qui è riuscita ad arrivare fino alla finale, conquistando un quarto posto più che meritato per il percorso che ha fatto in quella casa.

Dayane Mello più sensuale che mai: la foto da record

Oramai è passato più di un anno da quella finale, e Dayane in questi lunghi dodici mesi ha avuto modo di cogliere al volo la visibilità che sei mesi di reality le ha regalato e di fare ancora molto altro. Solo dopo tre mesi, Dayane è partita per il Brasile dove è tornata a partecipare ad un reality che le ha dato una popolarità pazzesca anche nel suo Paese d’origine.

Sui social Dayane è sempre più seguita e gli scatti che pubblica sono molto apprezzati. L’ultimo pubblicato, ad esempio, ha conquistato tutti.

La foto che ha condiviso è tratta da uno shooting a cui ha preso parte: la parola chiave dello scatto che ha reso pubblico sembra essere sensualità.