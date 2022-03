Bambina di 12 anni trovata morta nel suo letto: “Riposa in pace piccola Valeria”

Aveva solo 12 anni la bambina trovata morta ieri mattina nel letto dell’abitazione dove viveva con i genitori a Rometta, in provincia di Messina.

Una bambina di soli 12 anni è stata trovata priva di vita nel suo letto. Il dramma ieri mattina a Rometta, in provincia di Messina. A fare la drammatica scoperta sarebbe stata la madre che era andata a svegliare la 12enne.

Secondo quanto emerso sino ad ora, la piccola avrebbe accusato un malore la sera prima e sarebbe stata accompagnata dai genitori da un medico di fiducia. Rientrati in casa, la bambina si sarebbe messa a dormire e al mattino seguente ritrovata senza vita.

Messina, bambina di soli 12 anni trovata morta nel suo letto: sconvolta la comunità di Rometta

Sotto choc la comunità di Rometta, piccolo centro in provincia di Messina, dove ieri mattina, sabato 26 marzo, una bambina di 12 anni è stata trovata senza vita nel suo letto.

La piccola Valeria Grillo, riportano alcune fonti locali e la redazione di Repubblica, si sarebbe sentita male nella serata di venerdì e sarebbe stata portata dai genitori da un medico di famiglia per un controllo. Subito dopo la visita, sarebbero rientrati presso la loro abitazione e la bimba sarebbe andata a dormire. Ieri mattina, la madre è andata a svegliarla, ma si è accorta che la figlia non respirava più. Inutili tutti i tentativi di soccorso per Valeria, deceduta nel sonno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aereo precipita e si schianta su un vigneto: il tragico bilancio

La drammatica notizia ha gettato nello sconforto l’intero comune del messinese. Il sindaco, Nicola Merlino, sul suo profilo Facebook ha voluto esprimere la propria vicinanza e quella di tutta la comunità alla famiglia colpita dalla tragedia. “A mio nome – si legge sul post del primo cittadino- a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità romettese, attonita e sconvolta per l’improvvisa scomparsa della piccola Valeria Grillo, esprimo, sgomento, il più profondo cordoglio ai genitori ed alla famiglia tutta. Riposa in pace piccola Valeria”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uccide il genero e ferisce il nipote: uomo di 64 anni fermato dai carabinieri

L’ultimo saluto alla piccola Valeria, scrivono i colleghi di Repubblica, domani, lunedì 28 marzo, alle ore 17.30 quando verranno celebrate le esequie.