Auto si schianta contro la barriera autostradale e prende fuoco: morto ragazzo di 21 anni

La scorsa notte, un ragazzo di 21 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro la barriera autostradale di Nocera Inferiore (Salerno). Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Nocera Inferiore, auto prende fuoco dopo schianto con la barriera autostradale: morto ragazzo di 21 anni

Ancora un incidente mortale sulle strade italiane. La scorsa notte, tra sabato 26 e domenica 27 marzo, un ragazzo di 21 anni di Torre del Greco (Napoli) ha perso la vita lungo l’autostrada A3.

La vittima, di cui non si conosce ancora l’identità, secondo quanto riportano i colleghi della redazione locale di Edizione Napoli, viaggiava su una Fiat 500 che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è finita contro la barriera autostradale di Nocera Inferiore, comune in provincia di Salerno. Dopo il violentissimo impatto, l’utilitaria ha preso fuoco venendo avvolta dalle fiamme.

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco. I pompieri hanno domato le fiamme ed estratto dalle lamiere il giovane automobilista, rimasto intrappolato nell’abitacolo. Purtroppo per il 21enne era ormai troppo tardi: i medici hanno solo potuto constatarne il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno condotto i rilievi e stanno ora cercando di far luce sulle cause che hanno fatto terminare la vettura contro la barriera in cemento.

Il terribile sinistro ha avuto ripercussioni sul traffico lungo l’autostrada in direzione Napoli, dove si sono registrate lunghe code.