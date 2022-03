Paolo Bonolis, la dichiarazione del conduttore che ha lasciato tutti col fiato sospeso

Il conduttore Paolo Bonolis fa una dichiarazione sul rapporto con la moglie, Sonia Bruganelli suscitando non poche reazioni.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più affermati non solo di Mediaset – dove lavora attualmente – ma della televisione italiana e vantando anche nella televisione pubblica un ricchissimo curriculum. Sue anche le conduzioni del “Festival di Sanremo” riscuotendo sempre un enorme successo.

Amatissimo dal suo pubblico che lo segue fedelissimo sia in televisione che sui social dove ama condividere fra le tante, numerosi scatti di famiglia dove appare più felice che mai. Non mancano gli scatti di sua moglie, Sonia Bruganelli, legati sentimentalmente dal 2002. Ed è proprio rivolto alla moglie il particolare retroscena che ha lasciato mezza Italia a bocca aperta.

Paolo Bonolis rivelazione clamorosa: “E’ finita”

Ha fatto scalpore la lunga intervista che Paolo Bonolis ha rilasciato alla padrona di casa di “Verissimo”, Silvia Toffanin. In particolare una porzione di essa dove la conduttrice spinge la conversazione verso il rapporto con la moglie. Il conduttore ha assecondato quanto chiesto dalla Toffanin, soprattutto quando ha sottolineato un aspetto molto curioso di una passata intervista con la Bruganelli.

La donna, nel salotto di Canale Cinque infatti ebbe modo di raccontare il rapporto ventennale con Bonolis svelando alcuni retroscena sul marito. La Toffanin non ha perso occasione per riprendere quanto estrapolato e apprezzando nel conduttore il fatto di esserci sempre per la moglie anche nonostante un periodo più difficile che ha colpito la donna.

La risposta di Bonolis non si è fatta attendere cogliendo l’occasione per dire come sia normale essere sempre presenti per la propria metà, è facile quando tutto va per il meglio, spiega lo stesso, il bello è esserci nelle difficoltà.

Una persona che scappa nelle situazione meno rosee evidenzia un problema, non al rapporto ma sulla persona. Affermazioni forti ma trasmesse con una certa sicurezza di chi ne ha fatto uno stile di vita. Una maturità che lascia piacevolmente senza fiato, una forma di amore molto intima e intensa che forse non è alla portata di chiunque, oggi più che mai.