Dopo aver partecipato all’ultima puntata de “Il Cantante Mascherato“, duettato assieme al celebre Pinguino sulle note del suo indimenticabile brano d’esordio, “Sincerità“, la cantante genovese torna alla carica con una nuova proposta per la diretta di oggi, 27 marzo 2022. Questa domenica, per Arisa, non sarà come tutte le altre.

Tredici anni di carriera nel mondo della musica, dopo la sua prima esibizione sul Palco dell’Ariston nel 2009, la nata sotto il segno del Leone continua a sorprendere i suoi fan di giorno in giorno. Dai cambiamenti di look memorabili, al nascente amore con il ballerino Vito Coppola, reduce dal suo successo a “Ballando Con Le Stelle“, l’energia dell’artista appare al pubblico come un turbinio di emozioni senza fine. Scopriamo, adesso, il suo nuovo “asso nella manica“.

“The Joker and the Queen“, Arisa ha desiderato presentare in tal maniera, nella tarda serata di ieri, i ruoli che la coppia sarà disposta a calzare con gioia in questo pomeriggio domenicale. Nuove trasformazioni “vi aspettano domani“, incoraggia dunque l’artista nella didascalia relativa alla sua ultima romantica collezione di scatti pubblicati su Instagram.

L’appuntamento con Arisa e Vito di oggi si sposterà nel gettonato salottino di “Zia Mara”, come sottolineerà la stessa cantante. In quel di “Domenica In“. Ad accogliere i suoi fedeli spettatori, i quali non potranno mancare al loro ingresso ad effetto negli studi televisivi Rai, vi saranno “tante belle canzoni e fantastici ospiti“.

Infine, per concludere in altrettanta bellezza, l’artista vorrà citare una strofa del successo realizzato nell’83 da Francesco De Gregori. “In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà“, Arisa sceglie questo dettaglio tratto da “La donna Cannone” per portare avanti il suo sogno più grande.

La sorpresa dei fan della coppia, e della stessa artista, sarà sin dai primi istanti ben visibile. Ad accompagnare la moltitudine di apprezzamenti si paleserà un commento che tenterà di riassumere l’entusiasmo in totale ascesa. “Voi due…“, si esporrà una fan riferendosi alla coppia in scena, ed: “io sotto mille treni, non potete fare così…“