“Si accettano reclami solo la domenica”, Sabrina Salerno spacco vertiginoso e davanzale esagerato: nessuno avrà da obiettare – FOTO

Sabrina Salerno manda in tilt il popolo di Instagram ed esce allo scoperto con un primo piano da incorniciare. I dettagli di un fisico straripante.

La showgirl anni ’90, Sabrina Salerno ha incantato tutti nel segno della sua intramontabile bellezza. Ancora una volta, l’ex allieva di Claudio Cecchetto ha utilizzato i social come ‘arma’ vincente per mettere in risalto il meglio del proprio repertorio.

Protagonista di diverse passerelle alla moda e ospitate nei vari salotti televisivi, la diva più ambita dello spettacolo non ha conosciuto rivali in occasione dell’ultima uscita domenicale che ha rivoluzionato i piani di giornata di tutti gli appassionati.

Le stagioni passano ma il lupo non perde il ‘pelo’ come dimostrano gli scatti effervescenti che la ritraggono in tutto il suo totale fascino. Abbigliamenti glamour, a tratti vivaci contribuiscono a rendere l’atmosfera ricca di passione attorno ad uno dei personaggi che non vuol saperne di mostrare le ingiurie del tempo

Sabrina Salerno ‘arringa’ la folla e manda tutti al manicomio: “Meravigliosa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Verissimo”, Rudy Zerbi lancia la bomba sulla Celentano: “Abbiamo avuto una storia”

Altra encomiabile standing ovation per Sabrina Salerno, ancora una volta protagonista in primo piano sulla piattaforma social più selezionata del momento.

La “Regina” di cuori dello spettacolo ha fatto invaghire diversi volti maschili di spicco, da Amadeus a Pierluigi Lo Diacono. Un vero e proprio ‘terremoto’ di bellezza dai diversi aspetti invitanti a partire dagli occhi, profondi e glaciali che catturano l’attenzione all’istante.

“Si accettano solo reclami la domenica” risponde un suo fan invaghito, mentre il primo piano della telecamera inquadra Sabrina nel mentre si spoglia e mostra uno spacco nel vestito così evidente da risaltare la slip e reggiseno sul punto di esplodere a causa della prepotenza delle sue curve.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Matrimonio a prima vista 8”, si mette male per una coppia: la reunion scopre le carte, “Sta facendo il gioco della volpe e l’uva”

Sarà difficile per la concorrenza arrivare alla sua età e vantarsi di un fisico statuario e perfetto da ogni prospettiva. D’altronde la disc jockey più artistica dello spettacolo italiano ha quasi sempre attenzionato questi particolari che la rendono un personaggio unico e impareggiabile.