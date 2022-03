Sangiovanni ha lasciato il pubblico spiazzato con una decisione clamorosa. Il cantante taglia di netto con il passato: Giulia reagisce così, il retroscena è sbalorditivo.

Trasformazione radicale per Sangiovanni. Il cantante vicentino, 19 anni, ha lasciato tutti basiti con una decisione clamorosa con cui ha dato un taglio netto con il passato.

All’anagrafe Giovanni Pietro Damian, nato il 9 gennaio 2013, è diventato conosciuto a seguito della partecipazione alle ventesima edizione di “Amici”, trampolino di lancio della sua carriera. Arrivato secondo, non solo ha conquistato tutti con il suo talento e il suo timbro unico, ma anche il cuore di Giulia Stabile, ballerina e vincitrice del format, diventata sua fidanzata.

I due formano una splendida coppia, capace di far sognare il pubblico: dall’uscita dalla scuola di Maria De Filippi si sono mostrati sempre affiatati, rimanendo uno al fianco dell’altra tra sfide e traguardi. Negli scorsi mesi il cantante e rapper ha aggiunto alla sua brillante carriera un altro successo, prendendo parte al Festival di Sanremo.

A questo si aggiunge il recente lancio del nuovo singolo, in occasione del quale ha preso una decisione clamorosa: Giulia ha reagito, come tutto il pubblico rimasto senza parole.

Sangiovanni, decisione clamorosa: taglio netto con il passato

In occasione del lancio del suo singolo, avvenuto lo scorso 25 marzo, San Giovanni ha stravolto la sua immagina. Su Instagram ha mostrato uno scatto dalla copertina della nuova hit, anticipazione dell’album “Cadere Volare” in uscita ad aprile 2022, in cui si mostra diversissimo.

In particolare a colpire il nuovo look con cui ha detto addio ai suoi magnifici ricci. Rasato, è quasi irriconoscibile tanto che sotto lo scatto molti fan hanno speso parole di stupore. Anche Giulia ha reagito lasciandosi andare a un commento nostalgico: “Nessuno è pronto”, le parole della ballerina.

Tra i commenti, per la maggior parte di grande rimpianto per la folta chioma di Sangiovanni tagliata, spunta una frase ironica di Rudy Zerbi. “Bravo ti sei tagliato i capelli come me”, ironizza il coach di Amici.