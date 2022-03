Taylor Hawkins è stato il batterista della band Foo Fighters. Una passione la sua nata nel tempo visto che ai primi approcci, l’artista si dilettava con le lezioni di chitarra.

La musica è sempre stata parte attiva della sua vita e insieme al suo gruppo, è riuscito a fare della propria passione il proprio lavoro. Una notizia sconvolgente ha però cambiato tutte le sorti della band.

Il gruppo si trovava in un hotel a Bogotà visto che nei giorni successi avrebbe dovuto suonare ad un Festival ma un cambio di programma a ribaltato tutto. Il batterista, ovvero Taylor Hawkins è stato trovato morto. I funzionari del posto hanno raccontato di aver visto l’ambulanza arrivare in soccorso non appena l’artista ha iniziato ad accusare forti dolori al petto. Sono stati successivamente gli investigatori colombiani a comunicare la morte di Taylor dichiarando che al momento le cause della morte sono sconosciute e che saranno le dovute indagini a spiegare con chiarezza i motivi del decesso. Ad ogni modo la polizia dopo le prime indagini, ha emesso una possibile spiegazione.

Morto il batterista Taylor Hawkins, la band cancella le date

La polizia ha trovato nel corpo del musicista un mix di droghe, la possibile causa da attribuire alla sua morte, anche se per il momento gli investigatori continueranno a cercare attraverso ogni dettaglio, sostenendo che non sono le droghe avrebbero potuto causare la sua morte. I Foo Fighters ad ogni modo, hanno pensato di dare l’annuncio sui social scrivendo a tutti i fan di essere al momento devastati da questa perdita dolorosa.

Le date della band sono state tutte cancellate e i fan hanno pensato di unirsi per dedicare qualche minuto all’artista scomparso. Tutti insieme con le candele accese, si sono riuniti fuori al locale dove i Foo Fighters avrebbero dovuto suonare, per dedicare qualche momento a Hawkins sperando che il calore della sua gente, riesca ad arrivare ovunque lui sia.

