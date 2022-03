Aereo precipita e si schianta su un vigneto: il tragico bilancio

Un uomo di 63 anni è morto ed un 60enne è rimasto ferito dopo che l’aereo ultraleggero sul quale viaggiavano si è schiantato in un vigneto tra Villaga e Barbarano Mossano (Vicenza)

Tragedia nel pomeriggio di ieri in provincia di Vicenza. Un aereo ultraleggero, in fase di atterraggio, è improvvisamente precipitato tra Villaga e Barbarano Mossano. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 63 anni, mentre il pilota è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale.

Sul luogo dell’accaduto sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Ora sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incidente.

Vicenza, aereo ultraleggero perde quota e si schianta in un vigneto: morto 63enne, grave il pilota

Un aereo ultraleggero si è schiantato in un vigneto. È accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 26 marzo, tra Villaga e Barbarano Mossano, entrambi comuni in provincia di Vicenza. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave. A perdere la vita Claudio Bonetto, ex operaio 63enne di Castegnero.

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta Il Corriere Veneto, il velivolo, durante la fase di atterraggio, avrebbe urtato contro le chiome di alcuni alberi perdendo quota. Subito dopo, è finito al suolo nel mezzo di una vigna. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al passeggero.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni mezzi del Suem 118, tra cui l’eliambulanza. Purtroppo per il 63enne non c’è stato nulla da fare: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dell’equipe medica. Il pilota, un 60enne di Longare, è stato elitrasportato d’urgenza presso l’ospedale di Vicenza, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura, per risalire all’esatta dinamica della tragedia. I militari dell’Arma, in tal senso, riporta la redazione de Il Corriere del Veneto, hanno posto sotto sequestro l’ultraleggero.